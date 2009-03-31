Чтение оказалось наилучшей защитой от стресса

Автор исследования, когнитивный нейрофизиолог Дэвид Льюис (David Lewis) считает, что неважно, какую именно книгу читать для преодоления стресса. Нужно лишь погрузиться в нее, «исследуя сферу авторского воображения». Подходят ли для этих целей, например, романы ужасов или сборники экзаменационных заданий, Льюис не сообщил.