Чешская делегация посетила Тюмень

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации Мирослав Костелко: «Сегодняшняя встреча – это один из немногих шагов на пути дальнейшего сотрудничества». При этом Евгений Куйвашев добавил: «Мы также надеемся на дальнейшее взаимодействие. Мы внимательно рассмотрим все представленные проекты и внесем свои предложения… Надеюсь, что партнерские отношения Тюмени с Чешской Республикой будут продолжаться и укрепляться в будущем».