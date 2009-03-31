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Чешская делегация посетила Тюмень

31 марта 2009, 15:47
Сегодня, 31 марта, глава администрации города Тюмени Евгений Куйвашев встретился с официальной делегацией Чешской Республики.
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Тюмень

В ее состав вошли Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в России Мирослав Костелко, представители крупных банков и производственных предприятий республики.

Главная цель встречи – расширение экономического сотрудничества между Тюменью и Чешской Республикой, сообщает пресс-служба главы администрации города.

В своем приветственном слове Евгений Куйвашев представил Тюмень как динамично развивающийся центр юга Тюменской области, рассказал об экономических и социальных показателях развития города.

Также Евгений Владимирович акцентировал внимание гостей и на инвестиционной привлекательности города Тюмени и Тюменской области в целом.

Большое внимание в рамках встречи было уделено вопросам строительства и экономики.

В свою очередь члены чешской делегации предложили помощь в строительстве в Тюмени стеклотарного завода, поставке автобусов «Crossway», хорошо зарекомендовавших себя в условиях сибирской зимы, а также оказание поддержки при получении кредитов чешских банков и некоторые другие проекты.

Как отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Российской Федерации Мирослав Костелко: «Сегодняшняя встреча – это один из немногих шагов на пути дальнейшего сотрудничества». При этом Евгений Куйвашев добавил: «Мы также надеемся на дальнейшее взаимодействие. Мы внимательно рассмотрим все представленные проекты и внесем свои предложения… Надеюсь, что партнерские отношения Тюмени с Чешской Республикой будут продолжаться и укрепляться в будущем».

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