Человекоподобного робота научили читать мысли

Правда, эта технология несовершенна. Если человек будет отвлекаться, то система может не распознать его мысль, соответственно, робот не получит никакого указания. Кроме того, чтобы система считывания мыслей работала, ей необходимо в течение двух-трех часов адаптироваться под каждого пользователя.