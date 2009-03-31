Человекоподобного робота научили читать мысли

Она предназначена для использования с роботом Asimo.
Инженеры Honda Motor создали специальный шлем, который на основе анализа изменений активности головного мозга может определить, о чем думает человек. Затем соответствующий сигнал передается роботу по беспроводной связи.
Правда, эта технология несовершенна. Если человек будет отвлекаться, то система может не распознать его мысль, соответственно, робот не получит никакого указания. Кроме того, чтобы система считывания мыслей работала, ей необходимо в течение двух-трех часов адаптироваться под каждого пользователя.
В настоящее время технология Honda Motor позволяет роботу Asimo понимать, когда человек думает о движении руками, беге или еде. На обработку сигнала и совершение действия у робота уходит несколько секунд.
Компания Honda Motors работает над человекоподобными роботами с 1986 года. Первый Asimo был продемонстрирован публике в 2000 году. Рост робота составляет 130 сантиметров, вес - 54 килограмма.
Летом 2008 года Asimo научился понимать одновременную речь нескольких людей. Ранее этих роботов научили работать в паре. В мае 2008 года Asimo выступил в роли дирижера симфонического оркестра.