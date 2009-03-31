"АвтоВАЗ" получит 90 миллиардов на создание новых моделей

Напомним, что ранее Алешин заявлял, что на создание новой линейки автомобилей классов "В" и "С" Волжскому автозаводу и компании Renault необходимо 95 миллиардов рублей. Данный проект предусматривает разработку моделей Lada в рамках купленной за 200 миллионов евро осенью прошлого года лицензии на платформы Renault R90, F90 и B0 (разные варианты Renault Logan), а также запуск в серию модели класса "С", прототип которой уже готов.