"АвтоВАЗ" получит 90 миллиардов на создание новых моделей

Как заявил в понедельник президент "АвтоВАЗа" Борис Алешин, мемонардумы о намерениях с этими банками планируется подписать в самое ближайшее время.
Напомним, что ранее Алешин заявлял, что на создание новой линейки автомобилей классов "В" и "С" Волжскому автозаводу и компании Renault необходимо 95 миллиардов рублей. Данный проект предусматривает разработку моделей Lada в рамках купленной за 200 миллионов евро осенью прошлого года лицензии на платформы Renault R90, F90 и B0 (разные варианты Renault Logan), а также запуск в серию модели класса "С", прототип которой уже готов.
К тому же, еще в октябре на заседании совета директоров "АвтоВАЗа" был утвержден модельный ряд завода на 2011-2014 годы - к этому моменту Волжский автозавод собирался запустить в производство 12 новых моделей, включая бюджетный автомобиль на базе "Калины", несколько моделей на базе "Логана" и новой платформы класса "С", а также кроссовер.
Помимо денег на реализацию инвестпроектов, в понедельник "АвтоВАЗ" получил от премьер-министра РФ Владимира Путина обещание выделить заводу краткосрочный займ в размере восьми миллиардов рублей на погашение первоочередных долгов предприятия, а к 10 мая правительство подготовит все необходимые документы на предоставление "АвтоВАЗу" еще 25 миллиардов рублей. Эти деньги планируется выделить госкорпорации "Ростехнологии", владеющей частью акций автозавода, которая затем передаст их "АвтоВАЗу" в качестве долгосрочной ссуды.