Антикризисный штаб обсудил экономическую ситуацию в Тюменской области

Ситуацию в основных отраслях экономики и на ключевых предприятиях региона обсудил вчера антикризисный штаб Тюменской области под председательством губернатора Владимира Якушева, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.
Заместитель губернатора Александр Моор доложил о ситуации в машиностроении. На данный момент «портфель заказов» на предприятиях региона сформирован на 38% по сравнению с прошлым годом. Большая часть этого «портфеля» приходится на завод «Нефтемаш», так что за вычетом его заказов на долю остальных набирается всего 13%.
«Однако ситуация меняется, - сказал Александр Моор, - на стадии согласования находится ряд договоров, что позволит увеличить объемы заказов до 34%, а вместе с «Нефтемашем» даже до 60% от прошлого года». Что ж в нынешних условиях рады и этому.
Парадоксальная ситуация складывается на Ишимском машиностроительном заводе – предприятие простаивает, хотя есть заказы. Область готова предоставить гарантии под кредит, чтобы предприятие начало работать, а акционеры в очередной раз не дали согласие на получение заводом кредита. Нельзя не согласиться с губернатором, который выразил свое недоумение по поводу такой позиции. Сейчас область ищет пути, чтобы дать предприятию с полутысячным коллективом возможность функционировать.
По информации Александра Моора, организована и проводится серия встреч руководителей областных предприятий с представителями нефтяных компаний «Роснефть», «ТНК-ВР», «Лукойл». Возможно, в их ходе будут достигнуты хорошие результаты, благо компенсация, установленная правительством области, помогает нефтяникам здорово сэкономить.
Компания «СИБУР» в скором времени сможет приступить к строительству завода по производству полимеров. Сейчас идет работа по урегулированию сроков аренды участка, необходимая для предоставления кредита Внешэкономбанком.
В сфере торговли продуктами питания ситуация остается стабильной. Тем непонятнее наметившийся рост задолженностей перед тюменскими производителями молочных и мясных продуктов. «Такую тенденцию необходимо жестко пресекать, иначе розничная торговля загубит нам всю переработку и крестьян подведет «под монастырь», - заметил губернатор Владимир Якушев. Департаменту АПК поручено разобраться и устранить недостатки.
«Оживилась в Тюменской области строительная отрасль, - отметил начальник главного областного управления строительства Евгений Мискевич, - это произошло во многом благодаря помощи государства. Например, на прошлой неделе несколько строительных фирм заключили соглашения с АИЖК по завершению строительства жилых домов, открыто финансирование по программе капитальных вложений, на все объекты, финансируемые за счет бюджета, вышли рабочие».
Оказывается помощь в оформлении разрешительной документации строительной компании «Атлант», задолженность по зарплате которой на данный момент составляет около 25 миллионов рублей. Теперь фирма может получить разрешение на строительство и, взяв кредиты, приступить к работе, чтобы все-таки рассчитаться с долгами. Обсуждаются предложения от потенциальных инвесторов по завершению строительства объектов компаний «Лукойлинвестстрой» и «Стройтехногрупп».