Антикризисный штаб обсудил экономическую ситуацию в Тюменской области

Парадоксальная ситуация складывается на Ишимском машиностроительном заводе – предприятие простаивает, хотя есть заказы. Область готова предоставить гарантии под кредит, чтобы предприятие начало работать, а акционеры в очередной раз не дали согласие на получение заводом кредита. Нельзя не согласиться с губернатором, который выразил свое недоумение по поводу такой позиции. Сейчас область ищет пути, чтобы дать предприятию с полутысячным коллективом возможность функционировать.