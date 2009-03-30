Здравоохранение Тюмени - вопросов стало меньше

Однако эта услуга не всем населением воспринята должным образом. Хочу пояснить, в чем здесь секрет: если раньше в регистратуру звонили, а вместо ответа слышались короткие гудки. Клиенты, в сердцах, снова и снова набирали номер регистратуры - шла долгая игра в «повезёт - не повезет». Сегодня вызов клиента удерживается – ему надо только подождать и спокойно послушать музыку. Освобождается регистратор - пациент получает квалифицированный, полный ответ на свой вопрос, касается это записи к врачу, времени работы кабинетов или лабораторий ЛПУ.