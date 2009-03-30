Здравоохранение Тюмени - вопросов стало меньше

На прошлой неделе закончилась «Горячая линия», которую проводило управление по здравоохранению администрации города Тюмени.
Всего в управление поступило 11 обращений граждан. Месяц назад их было – 60.
Экспресс-анализ работы подводит начальник лечебного отдела управления Ольга Андреева.
- Основная причина снижения обращений заключается в том, что тюменцам пришлись по душе нововведения. Я говорю о клиентоориентированных технологиях активно внедряемых в лечебно-профилактических учреждениях муниципального здравоохранения Тюмени. Сегодня практически отсутствовали звонки ветеранов, инвалидов, хронически больных людей по поводу выписки льготных лекарств. Это значит, что кабинеты по выписке льготных рецептов, сегодня себя оправдывают. Они прижились.
Среди бесспорно принятых населением новаций - график работы врачей на сайте управления по здравоохранению города Тюмени, который регулярно обновляется, исходя из жизненных реалий. Сегодня во многих регистратурах поликлиник города установлены многоканальные телефоны. Мы их устанавливаем, чтобы расширить возможности получения информации населением, облегчить процесс записи на прием, ускорить возможности получения справки.
Однако эта услуга не всем населением воспринята должным образом. Хочу пояснить, в чем здесь секрет: если раньше в регистратуру звонили, а вместо ответа слышались короткие гудки. Клиенты, в сердцах, снова и снова набирали номер регистратуры - шла долгая игра в «повезёт - не повезет». Сегодня вызов клиента удерживается – ему надо только подождать и спокойно послушать музыку. Освобождается регистратор - пациент получает квалифицированный, полный ответ на свой вопрос, касается это записи к врачу, времени работы кабинетов или лабораторий ЛПУ.