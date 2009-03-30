Владимир Якушев рассказал о новой антикризисной программе правительства

Глава области подробно рассказал о новой антикризисной программе правительства, сообщает пресс-служба губернатора. На ее реализацию государство намерено направить три триллиона рублей, эти средства необходимы для решения системных проблем в экономике страны.
Как отметил глава региона, на первом этапе кризиса правительство справилось с основными угрозами экономике: удалось сдержать обвальный рост безработицы, создана эффективная система защиты банковских вкладов, идет строительство жилых домов для дольщиков.
С точки зрения Владимира Якушева важно, что принятие нового пакета антикризисных мер опирается на принятый бюджет страны. «Если бюджеты всех уровней не будут сбалансированы, то остальная помощь не принесет пользы», - считает он, - «Сейчас федерация взяла на себя обязательства по субсидированию дефицита региональных бюджетов, область в свою очередь окажет необходимую помощь бюджетам муниципалитетов».
Как принципиальный момент выделил Владимир Якушев то, что, несмотря на расширение полномочий государства, сохранены рыночные принципы экономики. «Государство подставило плечо экономике, но не подменило собой рыночные механизмы», - сказал губернатор.
Глава области прокомментировал основные направления новой «национальной» антикризисной программы. Важнейший из них – это выполнение всех социальных обязательств, также правительство продолжит «точечную» поддержку эффективных производств, модернизацию экономики, внедрение инновационных технологий. Как считает Владимир Якушев, кризис ясно дал понять, что отечественную промышленность необходимо очень серьезно развивать, чтобы наши предприятия закупали не итальянские и немецкие, а российские станки.
Будет стимулироваться внутренний спрос, в том числе за счет госзаказа. «У Тюменской области в этом направлении также имеется положительный опыт, - отметил губернатор, - наши производители практически полностью удовлетворяют потребности региона в молочной и мясной продукции».
Еще одно направление – поддержка ликвидности финансовой сферы, правительство будет и впредь сдерживать инфляционный процессы, контролировать девальвацию национальной валюты, чтобы вторая волна неплатежей, о которой говорил министр Кудрин, не застала экономику врасплох. Владимир Якушев пояснил, что банковский сектор - это кровеносная система экономики, если банки не будут нормально функционировать, то экономика будет недееспособна.
Отвечая на вопросы журналистов, губернатор рассказал об областных программах содействия занятости и поддержки крестьян, отметил, что если цены на нефть повысятся и в региональном бюджете появятся дополнительные средства, это позволит возобновить многие «замороженные» инвестиционные проекты.
«Время рассуждать давно закончилось, пора двигаться вперед, ведь пока не будет инициативы от людей ситуация не изменится. Кризис - время для активных и целеустремленных добиваться успеха и самореализовываться», - подвел итог глава региона.