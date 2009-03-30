Владимир Якушев рассказал о новой антикризисной программе правительства

Еще одно направление – поддержка ликвидности финансовой сферы, правительство будет и впредь сдерживать инфляционный процессы, контролировать девальвацию национальной валюты, чтобы вторая волна неплатежей, о которой говорил министр Кудрин, не застала экономику врасплох. Владимир Якушев пояснил, что банковский сектор - это кровеносная система экономики, если банки не будут нормально функционировать, то экономика будет недееспособна.