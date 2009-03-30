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В Великобритании начали продавать неприлипающую жвачку

30 марта 2009, 19:16
В продаже в Великобритании появилась жевательная резинка, которая не прилипает к тротуару и одежде, и разлагается микроорганизмами спустя шесть недель после употребления. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Жвачка под названием Chicza Rainforest Gum, как поясняет The Guardian, производится в Мексике из сока каучукового дерева. Около 2000 фермеров и их семьи получают из этого сока натуральную жвачку, которая становится основой для конечного продукта. Цена пачки такой жвачки составляет 1,39 фунта.

По данным The Daily Telegraph, местные власти в Великобритании на удаление жвачки с тротуаров ежегодно тратят 150 миллионов фунтов. Ее счищают при помощи специальных химических аэрозолей, машин, подающих горячую воду под высоким давлением, а также вручную с помощью скребков.

В 2004 году британское правительство подготовило 160-страничный доклад, посвященный борьбе с прилипающей к тротуарам жевательной резинкой. Была изучена мотивация людей, которые выплевывают жвачку на дорогу. Предлагалось снабдить упаковки с жвачкой специальной бумагой, в которую можно было бы завернуть жевательную резинку перед выбрасыванием, установить яркие урны с призывами бросать туда использованный продукт, а также создавать социальную рекламу на эту тему и проводить специальные курсы в образовательных учреждениях.

В других странах, сталкивающихся с этой проблемой, иногда применяются более жесткие меры. Так, в Сингапуре продажа жвачки находилась под запретом 12 лет и была разрешена лишь в 2004 году в аптеках. Покупатели должны сообщать свое имя и номер удостоверения личности.

#Новости#Великобритания#Таня#Общество
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