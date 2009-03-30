В Великобритании начали продавать неприлипающую жвачку

В 2004 году британское правительство подготовило 160-страничный доклад, посвященный борьбе с прилипающей к тротуарам жевательной резинкой. Была изучена мотивация людей, которые выплевывают жвачку на дорогу. Предлагалось снабдить упаковки с жвачкой специальной бумагой, в которую можно было бы завернуть жевательную резинку перед выбрасыванием, установить яркие урны с призывами бросать туда использованный продукт, а также создавать социальную рекламу на эту тему и проводить специальные курсы в образовательных учреждениях.