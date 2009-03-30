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В Тюмени воду можно пить из-под крана

30 марта 2009, 11:05
В Тюменской области за 2008 год выполнено строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 198 км, пробурено и обустроено 7 скважины, отремонтировано 23 скважины, реконструированы 26 водонапорных башен, построено 149 шахтных колодцев, отремонтировано 13 водозаборов.
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Тюмень

Об этом рассказал журналистам первый заместитель директора департамента ЖКХ Тюменской области Виктор Нанака.

В результате выполненных мероприятий произошло снижение аварийности на сетях водопровода на 6% в сравнении с 2007 годом, увеличение доли сельских населенных пунктов обеспеченных водой питьевого качества с 8,5% в 2007 году до 11,8 % в 2008 году. Возможность получать воду питьевого качества получили 38 тысяч человек, проживающих в сельской местности.

Введена в эксплуатацию 1-я очередь канализационных очистных сооружений в Заводоуковске производительностью 2,5 тыс. мЗ/сутки. Завершено строительство и ведутся пуско-наладочные работы на третей очереди КОС г. Ялуторовска, общая производительность КОС составила 9,5 тыс. мЗ/сутки.

В Тюмени завершено строительство станции обеззараживания сточных вод с применением ультрафиолетовых ламп на канализационных очистных сооружениях, ведется строительство сбросного коллектора, продолжена реконструкция головных канализационных насосных станций КНС-2,7,8. Продолжено строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений в районных центрах Абатское, Казанское, Омутинское, За отчетный период выполнены строительство и реконструкции 15 км сетей водоотведения.

В результате выполненных мероприятий ожидается снижение доли сброса загрязненных сточных вод с 25% до 23% .

#Новости#Тюмень#Водоснабжение#Вода#Ксения#Общество
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