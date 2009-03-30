В Тюмени воду можно пить из-под крана

В результате выполненных мероприятий произошло снижение аварийности на сетях водопровода на 6% в сравнении с 2007 годом, увеличение доли сельских населенных пунктов обеспеченных водой питьевого качества с 8,5% в 2007 году до 11,8 % в 2008 году. Возможность получать воду питьевого качества получили 38 тысяч человек, проживающих в сельской местности.