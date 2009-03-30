В Тюмени осужден водитель, по вине которого в ДТП погибли три человека

18 мая 2007 года около 21 часов на ул. Домостроительная в Тюмени автомобиль «Волга» в лобовую столкнулся с инкассаторской машиной. «Волгу» отбросило на бетонную опору. Ударившись, машина развалилась на части. Три пассажира (в возрасте 51 г., 47 л. и 21 г.), находившиеся в автомобиле «Волга», скончались на месте происшествия от множественных переломов и разрывов внутренних органов. Водители обеих автомашин не пострадали.
В ходе проведенного расследования установлено, что трагедия произошла по вине водителя «Волги» Амбросимова. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Евгению Амбросимову было предъявлено обвинение по ч.3 ст.264 УК РФ и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В январе 2008 года, когда судебное разбирательство уже подходило к концу, Амбросимов скрылся. Его объявили в федеральный розыск. 4 декабря 2008 года беглеца задержали в Республике Саха (Якутия) и этапировали в Тюмень.
В суде Амбросимов пытался всю вину в дорожной аварии переложить на одного из погибших пассажиров, который, якобы, был за рулем в тот роковой вечер, уточняет прокуратура области.
Между тем, участвующий в деле государственный обвинитель прокуратуры Ленинского округа Тюмени убедительно опроверг указанную версию. Суд признал Евгения Амбросимова виновным по ч.3 ст.264 УК РФ и приговорил его к 5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением права управления транспортным средством на срок 3 года. Кроме того, осужденному предстоит компенсировать родным погибших моральный вред в общей сумме 450 тыс. рублей.