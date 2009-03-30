В Тюмени осужден водитель, по вине которого в ДТП погибли три человека

18 мая 2007 года около 21 часов на ул. Домостроительная в Тюмени автомобиль «Волга» в лобовую столкнулся с инкассаторской машиной. «Волгу» отбросило на бетонную опору. Ударившись, машина развалилась на части. Три пассажира (в возрасте 51 г., 47 л. и 21 г.), находившиеся в автомобиле «Волга», скончались на месте происшествия от множественных переломов и разрывов внутренних органов. Водители обеих автомашин не пострадали.