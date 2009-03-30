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В Тобольске прошла научная конференция «Диалог культур и цивилизаций»

30 марта 2009, 16:53
27 - 28 марта на базе Тобольского государственного педагогического института им. Д.И. Менделеева состоялась Х Всероссийская научная конференция молодых историков «Диалог культур и цивилизаций».

27-28 марта на базе Тобольского государственного педагогического института им. Д.И. Менделеева состоялась Х Всероссийская научная конференция молодых историков «Диалог культур и цивилизаций».

В мероприятии участвовали молодые ученые-историки, исследователи, аспиранты из различных городов России, таких как: Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Барнаул, Вятка, Глазов, Нижний Тагил, Нижневартовск, Сургут, Тобольск, Тюмень, Курган и др. Основной целью проведения конференции являлась активизация научно-исследовательской работы и последующего саморазвития и самообразования студентов и аспирантов. Всего в этом году в конференции приняли участие около 90 человек, сообщает комитет по туризму администрации Тобольска.

27 марта на пленарном заседании представители комитета по туризму администрации города Тобольска выступили с докладом на тему: «Создание туристического центра Западной Сибири на базе историко-культурного наследия города Тобольска», в рамках которого была проведена презентация. По окончании выступления участникам конференции продемонстрирован видеоролик о туристическом потенциале города «Тобольск – Ангел Сибири».

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