В Тобольске прошла научная конференция «Диалог культур и цивилизаций»

В мероприятии участвовали молодые ученые-историки, исследователи, аспиранты из различных городов России, таких как: Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Барнаул, Вятка, Глазов, Нижний Тагил, Нижневартовск, Сургут, Тобольск, Тюмень, Курган и др. Основной целью проведения конференции являлась активизация научно-исследовательской работы и последующего саморазвития и самообразования студентов и аспирантов. Всего в этом году в конференции приняли участие около 90 человек, сообщает комитет по туризму администрации Тобольска.