В минувшие выходные тюменские дороги унесли жизни пяти человек

В 15.30 на 112 км автодороги Тюмень–Омск в Заводоуковском районе столкнулись автомобили «Пежо», «Хундай» и «Шевроле Лачетти». По предварительным данным, причиной столкновения также послужил выезд одного из водителей на встречную полосу. В результате происшествия погиб 53-летний пассажир «Пежо». 5 человек, среди которых 14-летняя девочка, получили тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговые и повреждения позвоночника.