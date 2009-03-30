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В минувшие выходные тюменские дороги унесли жизни пяти человек

30 марта 2009, 10:58
Дорожные сводки минувших выходных вновь напоминают хронику военных действий – 5 человек погибли, 15 получили травмы и увечья. Всплеск аварийности отмечен на федеральных автодорогах.
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Тюмень

8 человек пострадали на дорогах Тюменской области в минувшую пятницу, 27 марта.

Около 7.00 на автодороге Ш-3 Тобольска столкнулись автомобили "Мицубиси" и ВАЗ-2109. По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения. Травмы, в том числе тяжелые, получили 3 человека, пассажиры автомобилей, женщины 37-ми и 43-х лет и 27-летний мужчина.

2 человека погибли, 4 получили травмы на тюменских дорогах 28 марта в субботу.

Около 4 часов ночи на 138 км автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск в Ярковском районе неустановленным автомобилем совершен наезд на 17-летнюю девушку, которая от полученных травм скончалась. Автомашина скрылась с места происшествия, ведется розыск.

В 17 часов в Тобольске на ул. Песчаной водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 24-летний водитель автомобиля погиб, 43-летний пассажир получил тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника.

3 человека погибли, 11 ранены на тюменских дорогах в минувшее воскресенье.

В 13.30 на 52 км автодороги Тюмень–Омск в Ялуторовском районе столкнулись «ДЭУ Нексия» и автопоезд МАН. По предварительным данным, 33-летняя женщина, управлявшая «Нексией» выехала на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли 16-летняя девушка и 54-летняя женщина, пассажирки автомобиля ДЭУ, 10-летний мальчик получил черепно-мозговую травму, у водительницы «Нексии» перелом таза. Водительский стаж женщины – 1 год, сообщает ГИБДД области.

В 15.30 на 112 км автодороги Тюмень–Омск в Заводоуковском районе столкнулись автомобили «Пежо», «Хундай» и «Шевроле Лачетти». По предварительным данным, причиной столкновения также послужил выезд одного из водителей на встречную полосу. В результате происшествия погиб 53-летний пассажир «Пежо». 5 человек, среди которых 14-летняя девочка, получили тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговые и повреждения позвоночника.

С наступлением тепла увеличились скорости, водители чаще совершают обгоны, совершают выезды на полосу встречного движения, цена которым – человеческие жизни. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, берегите себя и своих близких!

#Новости#Тюмень#Тюменская область#Таня#Происшествия
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