В минувшие выходные тюменские дороги унесли жизни пяти человек

8 человек пострадали на дорогах Тюменской области в минувшую пятницу, 27 марта.
Около 7.00 на автодороге Ш-3 Тобольска столкнулись автомобили "Мицубиси" и ВАЗ-2109. По предварительным данным, один из водителей выехал на полосу встречного движения. Травмы, в том числе тяжелые, получили 3 человека, пассажиры автомобилей, женщины 37-ми и 43-х лет и 27-летний мужчина.
2 человека погибли, 4 получили травмы на тюменских дорогах 28 марта в субботу.
Около 4 часов ночи на 138 км автодороги Тюмень–Ханты-Мансийск в Ярковском районе неустановленным автомобилем совершен наезд на 17-летнюю девушку, которая от полученных травм скончалась. Автомашина скрылась с места происшествия, ведется розыск.
В 17 часов в Тобольске на ул. Песчаной водитель автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП 24-летний водитель автомобиля погиб, 43-летний пассажир получил тяжелые травмы, в том числе перелом позвоночника.
3 человека погибли, 11 ранены на тюменских дорогах в минувшее воскресенье.
В 13.30 на 52 км автодороги Тюмень–Омск в Ялуторовском районе столкнулись «ДЭУ Нексия» и автопоезд МАН. По предварительным данным, 33-летняя женщина, управлявшая «Нексией» выехала на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли 16-летняя девушка и 54-летняя женщина, пассажирки автомобиля ДЭУ, 10-летний мальчик получил черепно-мозговую травму, у водительницы «Нексии» перелом таза. Водительский стаж женщины – 1 год, сообщает ГИБДД области.
В 15.30 на 112 км автодороги Тюмень–Омск в Заводоуковском районе столкнулись автомобили «Пежо», «Хундай» и «Шевроле Лачетти». По предварительным данным, причиной столкновения также послужил выезд одного из водителей на встречную полосу. В результате происшествия погиб 53-летний пассажир «Пежо». 5 человек, среди которых 14-летняя девочка, получили тяжелые травмы, в том числе черепно-мозговые и повреждения позвоночника.
С наступлением тепла увеличились скорости, водители чаще совершают обгоны, совершают выезды на полосу встречного движения, цена которым – человеческие жизни. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, берегите себя и своих близких!