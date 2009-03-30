Тюменским предпринимателям расскажут, как вести диалог с представителями власти

3 апреля в 10 часов в Малом зале Тюменской городской думы, по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20, Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области совместно с ГУ МЧС по Тюменской области и Фондом социального страхования РФ по Тюменской области проводят семинары для предпринимателей из Тюменского района.
Особенность данного семинара заключается в том, что рассказывать предпринимателям как правильно вести диалог с представителями контролирующих органов будут сами представители власти. Таким образом, во время этих семинаров предприниматели смогут «из первых рук» получить ответы на самые наболевшие вопросы.
Запланированы две основные темы для семинаров – «полномочия органов пожарного надзора при проведении проверок» и «основы обязательного социального страхования. Назначение, исчисление и выплаты пособий страхователям». Данные темы были обозначены самими предпринимателями как наиболее острые.
В течение апреля-мая 2009 года Фонд развития и поддержки предпринимательства проведет еще серию семинаров с представителями органов государственной власти, как в Тюмени, так и в районах юга Тюменской области.