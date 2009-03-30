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Тюменским предпринимателям расскажут, как вести диалог с представителями власти

30 марта 2009, 12:08
3 апреля в 10 часов в Малом зале Тюменской городской думы Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области совместно с ГУ МЧС по Тюменской области и Фондом социального страхования РФ по Тюменской области проводят семинары для предпринимателей из Тюменского района.
Сюжет
Тюмень

3 апреля в 10 часов в Малом зале Тюменской городской думы, по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20, Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области совместно с ГУ МЧС по Тюменской области и Фондом социального страхования РФ по Тюменской области проводят семинары для предпринимателей из Тюменского района.

Особенность данного семинара заключается в том, что рассказывать предпринимателям как правильно вести диалог с представителями контролирующих органов будут сами представители власти. Таким образом, во время этих семинаров предприниматели смогут «из первых рук» получить ответы на самые наболевшие вопросы.

Запланированы две основные темы для семинаров – «полномочия органов пожарного надзора при проведении проверок» и «основы обязательного социального страхования. Назначение, исчисление и выплаты пособий страхователям». Данные темы были обозначены самими предпринимателями как наиболее острые.

В течение апреля-мая 2009 года Фонд развития и поддержки предпринимательства проведет еще серию семинаров с представителями органов государственной власти, как в Тюмени, так и в районах юга Тюменской области.

#Новости#Тюмень#Бизнес#Предприятия#Ксения#Экономика
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