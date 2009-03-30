Тюменским предпринимателям расскажут, как вести диалог с представителями власти

3 апреля в 10 часов в Малом зале Тюменской городской думы, по адресу: г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 20, Фонд развития и поддержки предпринимательства Тюменской области совместно с ГУ МЧС по Тюменской области и Фондом социального страхования РФ по Тюменской области проводят семинары для предпринимателей из Тюменского района.