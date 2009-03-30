Тюменская весна постепенно вступает в свои права

Весна постепенно вступает в свои права. С каждым днем снежный покров будет подтаивать, особенно на солнце в дневные часы, хотя полностью он не растает даже в южных районах сельскохозяйственной зоны. В ночные часы термометры еще стабильно будут показывать «минус». В ближайшие дни при слабом ветре ночью ожидается -4-9, в северных районах в отдельные ночи до -15. Дневной максимум температуры предполагается до +3 градуса.