Тюменская весна постепенно вступает в свои права

Как рассказала начальник отдела метеопрогнозов Тюменского гидрометцентра, Елена Шарун, незначительные осадки в виде мокрого снега вероятны лишь на севере региона.
Весна постепенно вступает в свои права. С каждым днем снежный покров будет подтаивать, особенно на солнце в дневные часы, хотя полностью он не растает даже в южных районах сельскохозяйственной зоны. В ночные часы термометры еще стабильно будут показывать «минус». В ближайшие дни при слабом ветре ночью ожидается -4-9, в северных районах в отдельные ночи до -15. Дневной максимум температуры предполагается до +3 градуса.
1 и 2 апреля на юге Тюменской области местами пройдут кратковременные осадки, ожидается юго-западный ветер от 5 до 10 м/с, и температура воздуха ночью -1-6, днем 0 до +5.
А вот северные автономные округа зима по-прежнему не собирается покидать. В Югре и на Ямале она и в начале апреля будет чувствовать себя полноправной хозяйкой.
В Ханты-Мансийском автономном округе в течение всего периода местами будет наблюдаться кратковременный снег, ветер юго-западный 5-10 м/с. 30 и 31 марта он может усиливаться до 16 м/с. Температура воздуха в выходные дни на территории округа ночью -8 -13, местами до -19, днем -2-7.
30 марта и до 2 апреля на территории Югры температура повыситься. В ночные часы до -3-8, днем -3+2.
Ямал будет находиться под влиянием западных циклонов, поэтому основное количество осадков предполагается в Заполярье. На юге округа снег ожидается лишь местами, однако здесь ветер юго-западный может усиливаться до 15-18 м/с, поэтому возможны метели. Температура воздуха 28 марта ожидается ночью -6-11, днем -3-8. 29 и 30 марта похолодает в ночные часы до -14-19, днем -7-12. 31 температура вновь повыситься до -8-13 градусов.
В начале апреля 1 и 2 числа в большинстве районов Ямала будет идти снег, метель, температура ночью -10-15, днем -7-13. Но вот уже 3 апреля температура вновь может понизиться до -23 градусов.