Тюменская область сэкономит на топливе

Такие планы обоснованы высокой экономичностью и экологичностью. Котельная на дровах обойдется на 15-20 % дешевле, чем на газу. К тому же, это позволит утилизовать отходы деревообработки, развитой в данном районе. Виктор Нанака уверил, что в топку пойдут лишь опил, солома и мусор, чистый лес туда не отправят.
Это будет первая котельная на дровах такого масштаба, также планируется построить две котельных на угле. Проводить газ в отдаленные районы очень дорого, поэтому энергетики предлагают использовать резервные виды топлива. Господин Нанака отметил положительный опыт европейских стран, например, Данию, 20 % которой отапливается биотопливом.