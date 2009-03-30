Тюменская область сэкономит на топливе

Такие планы обоснованы высокой экономичностью и экологичностью. Котельная на дровах обойдется на 15-20 % дешевле, чем на газу. К тому же, это позволит утилизовать отходы деревообработки, развитой в данном районе. Виктор Нанака уверил, что в топку пойдут лишь опил, солома и мусор, чистый лес туда не отправят.