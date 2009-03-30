Тюмень начала подготовку к зиме

В 2008 году по объектам энерго- и теплоснабжения выполнены работы по ремонту, реконструкции и новому строительству 88,5 км тепловых сетей, 310 котельных, 22 ЦТП, 199 км электрических сетей, 24 трансформаторных подстанций по муниципальным образованиям области. По 38 объектам разработана проектная документация.
Завершено строительство тепломагистрали в Заречный район города Тюмени от Судостроительного завода до ул. Газовиков. Ввод объекта в эксплуатацию позволил обеспечить нормативные параметры теплоснабжения существующей застройки, а также покрыть потребность строящихся микрорайонов Заречной части.
В результате реализации запланированных мероприятий по объектам теплоснабжения аварийность на тепловых сетях в сравнении с 2007 годом снижена на 14,4%.
За счет средств бюджета и средств собственников жилья ведется установка приборов учета коммунальных ресурсов. К концу 2008 года доля отпуска холодной воды через приборы учета увеличилась с 30% до 37,1 % (в перспективе до 42 % к концу 2011), доля отпуска горячей воды увеличилась с 48,7% до 53,5 % (в перспективе до 57 % к концу 2011 года), доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, возросла с начала года с 25,8% до 47,9%.
В рамках реализации вышеуказанной целевой программы широко применяются энергосберегающие технологии и материалы. При реконструкции тепловых сетей, используются трубопроводы в пенополиуретановой теплоизоляции полной заводской готовности. При строительстве и реконструкции котельных и центральных тепловых пунктов используется современное и энергоэкономичное котловое и насосное оборудование, а также эффективные методы подготовки котловой воды. Все котельные укомплектовываются узлами учета тепловой энергии.