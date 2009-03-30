Тюмень начала подготовку к зиме

За счет средств бюджета и средств собственников жилья ведется установка приборов учета коммунальных ресурсов. К концу 2008 года доля отпуска холодной воды через приборы учета увеличилась с 30% до 37,1 % (в перспективе до 42 % к концу 2011), доля отпуска горячей воды увеличилась с 48,7% до 53,5 % (в перспективе до 57 % к концу 2011 года), доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета, возросла с начала года с 25,8% до 47,9%.