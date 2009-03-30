Следующие два года Ханты-Мансийск станет столицей мирового биатлона

«Два года назад Ханты-Мансийск принимал заседание Всемирного конгресса международного союза биатлонистов и вот мы собрались здесь для закрытия сезона 2008-2009 годов. Весь этот праздник стал возможным только благодаря спортсменам. И сейчас очень приятно видеть в зале подрастающее поколение биатлонистов, которые займут достойное место в истории спорта», - отметил Клаус Ляйстнер.