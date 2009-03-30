В торжественной церемонии закрытия соревнований приняли участие губернатор Югры Александр Филипенко, вице-президент международного союза биатлонистов Клаус Ляйстнер, президент союза биатлонистов России Михаил Прохоров.
«Безусловно, завершившийся сезон 2008-2009 годов был очень тяжелым и изнурительным. Тем не менее, я убежден, что он внес существенный вклад в развитие биатлона, появились новые имена, которые будут определять будущее этого вида спорта», - отметил Александр Филипенко.
По словам Михаила Прохорова, следующие два года Ханты-Мансийск станет столицей мирового биатлона, так как флаг IBU будет храниться именно здесь. «Я с удовольствием вручаю этот флаг губернатору Югры, надеюсь, на вечное хранение», - сказал он.
«Два года назад Ханты-Мансийск принимал заседание Всемирного конгресса международного союза биатлонистов и вот мы собрались здесь для закрытия сезона 2008-2009 годов. Весь этот праздник стал возможным только благодаря спортсменам. И сейчас очень приятно видеть в зале подрастающее поколение биатлонистов, которые займут достойное место в истории спорта», - отметил Клаус Ляйстнер.
В рамках торжественной церемонии состоялось награждение победителей Кубка мира по биатлону сезона 2008-2009 годов. Лучшим среди мужчин стал норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьерндален, который получил уже шестой хрустальный глобус. Серебро взял польский спортсмен Томас Сикора, бронзу - норвежец Эмиль Свендсен.
Среди женщин лучшей признана биатлонистка из Швеции Хелена Йонссон. Второе место принадлежит немке Кате Вильхельм. На третьей позиции - норвежская спортсменка Тора Бергер.
Победителями Кубка наций стали мужская команда из Норвегии и женская сборная из Германии.
Напомним, что финальный этап Кубка мира по биатлону сезона 2008-2009 годов проходил в Ханты-Мансийске 24-29 марта.
В соревнованиях принимали участие 136 лучших биатлонистов из 22 стран: России, Германии, Норвегии, Австрии, Франции, Швеции, Украины, Австралии, Беларуси, Канады, Хорватии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Италии, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Швейцарии, США.
Освещали биатлонные баталии журналисты 28 средств массовой информации - из Германии, Воронежа, Екатеринбурга, Красноярска, Москвы, Сочи, Самары, Тюмени, Челябинска, Югры.