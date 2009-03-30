Сегодня Путин проведет совещание на АвтоВАЗе

Как сообщает аппарат правительства РФ, основной целью совещания станет обсуждение уже принятых мер по поддержке российского автомобилестроения, а также выработка дополнительных шагов по стабилизации предприятий отрасли. В ходе совещания планируется уделить особое внимание решению проблемы дефицита денежных средств для текущих нужд и долгосрочных кредитных ресурсов в целях финансирования инвестпрограмм предприятий отрасли.
Предполагается, что в совещании примут участие вице-премьер Игорь Сечин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, министр промышленности и торговли Виктор Христенко, руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мокрецов, генеральный директор государственной корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, а также руководители крупнейших автомобилестроительных компаний России. В. Путин в ходе поездки в Тольятти также осмотрит производственную площадку ОАО "АвтоВАЗ".
Предприятие, как и остальные компании отрасли, в связи с кризисом столкнулось с рядом серьезных проблем. В январе-феврале 2009 г. АвтоВАЗ реализовал на российском рынке 58,5 тыс. автомобилей Lada, что на 37% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка предприятия составила 9,8 млрд. руб. и снизилась на 58% по сравнению с январем-февралем 2008 г.