nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Сегодня Путин проведет совещание на АвтоВАЗе

30 марта 2009, 13:25
Председатель правительства России Владимир Путин сегодня совершит рабочую поездку в Тольятти и проведет на ОАО "АвтоВАЗ" совещание по вопросам реализации мер по стабилизации и оздоровлению ситуации в российской автомобильной промышленности.
Сюжет
Путин

Как сообщает аппарат правительства РФ, основной целью совещания станет обсуждение уже принятых мер по поддержке российского автомобилестроения, а также выработка дополнительных шагов по стабилизации предприятий отрасли. В ходе совещания планируется уделить особое внимание решению проблемы дефицита денежных средств для текущих нужд и долгосрочных кредитных ресурсов в целях финансирования инвестпрограмм предприятий отрасли.

Предполагается, что в совещании примут участие вице-премьер Игорь Сечин, министр экономического развития Эльвира Набиуллина, министр промышленности и торговли Виктор Христенко, руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мокрецов, генеральный директор государственной корпорации "Ростехнологии" Сергей Чемезов, председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев, а также руководители крупнейших автомобилестроительных компаний России. В. Путин в ходе поездки в Тольятти также осмотрит производственную площадку ОАО "АвтоВАЗ".

Предприятие, как и остальные компании отрасли, в связи с кризисом столкнулось с рядом серьезных проблем. В январе-феврале 2009 г. АвтоВАЗ реализовал на российском рынке 58,5 тыс. автомобилей Lada, что на 37% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка предприятия составила 9,8 млрд. руб. и снизилась на 58% по сравнению с январем-февралем 2008 г.

#Новости#Путин#Транспорт#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25