Сегодня Путин проведет совещание на АвтоВАЗе

Предприятие, как и остальные компании отрасли, в связи с кризисом столкнулось с рядом серьезных проблем. В январе-феврале 2009 г. АвтоВАЗ реализовал на российском рынке 58,5 тыс. автомобилей Lada, что на 37% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Выручка предприятия составила 9,8 млрд. руб. и снизилась на 58% по сравнению с январем-февралем 2008 г.