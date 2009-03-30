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Россияне стали меньше говорить по мобильнику

30 марта 2009, 13:46
Российские абоненты в период кризиса стали меньше пользоваться сотовой связью, пишут "Ведомости".

Из-за сокращения спроса чистая прибыль компании "Соник Дуо", работающей под торговой маркой "Мегафон-Москва", сократилась в четвертом квартале 2008 года на 13,4 процента.

В основном абоненты "Мегафон-Москва" отказываются от таких дорогостоящих услуг, как роуминг и международная связь. Продолжительность обычных переговоров пока снизилась лишь на несколько минут в месяц.

В то же время абоненты МТС в четвертом квартале 2008 года говорили на 2,3 процента больше, чем в третьем. Они стали переходить на дешевые тарифы, а сам оператор снизил среднюю стоимость минуты с 1,3 до 1,18 рубля.

Операторы начали реагировать на сокращение спроса зимой 2009 года. Они повысили цены на роуминг, а также пересмотрели стоимость разговоров по некоторым из обычных тарифов. Также подорожали SMS и возможность звонков на "любимые номера".

Также МТС, "Мегафон" и "Билайн" уже запустили антикризисные тарифы, в которых стоимость разговоров резко снижается после нескольких потраченных на связь минут. "Мегафон-Москва" также запустил тариф "Просто для общения", позволяющий подключенным к нему абонентам разговаривать друг с другом за пять копеек в минуту.

#Новости#Россия#Мобильные средства связи#Таня#Общество
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