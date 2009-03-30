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Ректор ТюмГУ расскажет журналистам о приемной кампании 2009 года

30 марта 2009, 12:13
31 марта в 14.00 состоится пресс-конференция ректора ТюмГУ. Отвечать на вопросы журналистов Геннадий Николаевич Чеботарев будет в конференц-зале ТюмГУ (ул. Володарского, 6, 1 этаж).

Предметом обсуждения станут:

- итоги съезда ректоров Российской Федерации с участием Президента РФ Д.А.Медведева, прошедшего 20 марта, 2009 в Москве;

- итоги совета ректоров Тюменской области, прошедшего 26 марта в ТюмГУ;

- приемная кампания – 2009.

Вместе с ректором на пресс-конференции будут присутствовать проректор по дополнительному образованию и филиалам Валерий Николаевич Фальков, проректор по учебной работе Людмила Михайловна Волосникова, проректор по экономике Валерий Гамукин, ответственный секретарь приемной комиссии Сергей Николаевич Толстогузов.

#Новости#ТюмГУ#Таня#Общество
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