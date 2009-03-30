Ректор ТюмГУ расскажет журналистам о приемной кампании 2009 года

Вместе с ректором на пресс-конференции будут присутствовать проректор по дополнительному образованию и филиалам Валерий Николаевич Фальков, проректор по учебной работе Людмила Михайловна Волосникова, проректор по экономике Валерий Гамукин, ответственный секретарь приемной комиссии Сергей Николаевич Толстогузов.