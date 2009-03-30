Паводок не застанет тюменцев врасплох

По предварительным оценкам государственной метеорологической службы запасы влаги в почве, снежном покрове и другие факторы позволяют прогнозировать низкий уровень предстоящего паводка, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.
На реках Тобол, Тура, Тавда, Пышма уровень воды максимально может подняться на 0,3-0,9 метра ниже нормы, на Ишиме – прогнозируемый уровень еще ниже – на 2-2,5 метра ниже нормы. На Туре возле областной столице максимальный подъем воды ожидается в районе 450-490 см. Пока это предварительные данные, более точный прогноз в ГУ МЧС ждут после 10 апреля.
Тем не менее, уже сейчас готовятся силы и средства для предотвращения и ликвидации возможных последствий «высокой воды». По докладу А. Попейко, в состав антипаводковой группировки входят более 2000 спасателей, 161 единица автомобильной и инженерной техники и 139 единиц плавсредств. Предусмотрен и специальный финансовый резерв в областном бюджете, который будет расходоваться в случае реальной угрозы людям или населенным пунктам.