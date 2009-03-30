Паводок не застанет тюменцев врасплох

Тем не менее, уже сейчас готовятся силы и средства для предотвращения и ликвидации возможных последствий «высокой воды». По докладу А. Попейко, в состав антипаводковой группировки входят более 2000 спасателей, 161 единица автомобильной и инженерной техники и 139 единиц плавсредств. Предусмотрен и специальный финансовый резерв в областном бюджете, который будет расходоваться в случае реальной угрозы людям или населенным пунктам.