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Памятка для туриста: самые странные законы мира

30 марта 2009, 17:51
Авторитетный американский журнал для туристов Travel+Leisure подготовил список наиболее странных, по мнению его редакции, законов, с которыми можно столкнуться в различных странах мира. Данная информация может оказаться полезной и для российских туристов.
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Туризм

Италия – законы Венеции запрещают кормить голубей, находиться в общественном месте без рубашки, забираться в фонтаны и есть бутерброды на пешеходном переходе. Кроме того, нельзя нырять в фонтаны в Риме. Штраф за кормление голубей в Венеции может достигать $600, в случае быстрой оплаты – не более $50-60.

Германия – остановка на автобанах запрещается даже в том случае, если у водителя кончился бензин. Кроме того, нельзя идти по трассе пешком. Штраф за нарушение этих правил может достигать $100.

Объединенные Арабские Эмираты – запрещается употребление пищи и напитков на публике во время священного праздника Рамадан. Штрафы могут достигать $275.

Таиланд – запрещается ездить в машине или на мотоцикле без рубашки. Штраф может составить несколько сот бат (около $10).

Канада – запрещается платить за вещь, которая стоит более $25, однодолларовыми монетами.

Франция, Англия – запрещается целоваться на железнодорожных вокзалах. Штрафы отсутствуют.

Гренада – запрещается разгуливать в городской черте в купальном костюме. Штраф может достигать $270.

Дания – запрещается ездить на автомобиле с выключенными фарами. Штраф может достигать $100.

Сингапур – запрещается жевать жвачку, кормить птиц, плевать и не спускать воду в общественном туалете. Штрафы за каждое нарушение составляют порядка $100.

Россия – в столице, Москве, запрещается ездить на грязном автомобиле, причем точного определения понятию «грязный» в соответствующем законе не дается.

#Новости#Удивительное!#Туризм#Ксения#Общество
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