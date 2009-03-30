Памятка для туриста: самые странные законы мира

Италия – законы Венеции запрещают кормить голубей, находиться в общественном месте без рубашки, забираться в фонтаны и есть бутерброды на пешеходном переходе. Кроме того, нельзя нырять в фонтаны в Риме. Штраф за кормление голубей в Венеции может достигать $600, в случае быстрой оплаты – не более $50-60.