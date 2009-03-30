На Ямале ухудшение экологии является причиной детской инвалидности

Выступая по обозначенной теме, заместитель губернатора Александр Мещерин отметил, что «мы должны быть готовы к тому, что количество детей-инвалидов увеличится». В Ямало-Ненецком окружном реабилитационном центре «Большой Тараскуль» будут организованы две кафедры медицинской академии для проведения консультаций, коррекционных и реабилитационных мероприятий. Планируется участие Российской академии медицинских наук. «На Ямале принимается решение о создании при крупных больницах мини-хосписов, где могли бы проживать сопровождающие и дети-инвалиды, приехавшие для получения реабилитационных мероприятий. Первые мероприятия будут реализованы в 2010 году и дальше по возрастающей», - сказал заместитель губернатора.