На Ямале ухудшение экологии является причиной детской инвалидности

На Ямале в течение последних лет отмечается стабильная тенденция к увеличению численности инвалидов. На начало года в автономном округе зарегистрированы 15 тыс. 13 инвалидов, из них 1717 - дети до восемнадцати лет, сообщает ИА «Север-Пресс». Об этом на коллегии департамента образования ЯНАО сообщила главный специалист департамента здравоохранения Ольга Геращенко.
Характеризуя уровень первичной инвалидности детского населения, специалист департамента обратила внимание на то, что на начало года на первом месте в тройке лидирующих причин инвалидности - болезни нервной системы, потом врожденные аномалии и психические расстройства. В структуре первичной инвалидности детского населения преобладают мальчики - более половины. Но и у мальчиков, и у девочек наибольшее число признанных инвалидами - дети в возрасте до трех лет.
Как отметила Ольга Геращенко, причинами инвалидности среди детского населения является ухудшение экологической ситуации в регионе. В основном это территории Ямала, расположенные в западной зоне, к которым относятся Приуральский, Шурышкарский и Ямальский районы. К причинам возникновения детской инвалидности также относятся заболевания наследственного характера, заболевания, связанные с внутриутробным развитием плода и заболевания, приобретенные в процессе развития ребенка.
В городах основными причинами инвалидности среди детей являются рост детского травматизма, высокий уровень заболеваемости среди матерей и неблагоприятные условия труда. Основной причиной инвалидности как среди детей, так и среди взрослых остается наличие заболеваний, обусловленных недостаточным или некачественным развитием медицинских услуг.
На Ямале медицинская помощь детям-инвалидам предоставляется во всех муниципальных лечебно-профилактических учреждениях. Для получения высокотехнологических медицинских услуг дети направляются в ведущие клиники страны.
В автономном округе для раннего выявления патологии и проведения лечения проводится массовое обследование новорожденных детей на наличие наследственных заболеваний. При выявлении хронической патологии детям назначается индивидуальный план реабилитационных мероприятий. Все виды квалифицированной специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологическую медицинскую помощь, оказываются бесплатно в счет бюджетов всех уровней. В соответствии с нормативными документами при наличии показаний ребенок может быть направлен на лечение в счет федеральных квот.
Выступая по обозначенной теме, заместитель губернатора Александр Мещерин отметил, что «мы должны быть готовы к тому, что количество детей-инвалидов увеличится». В Ямало-Ненецком окружном реабилитационном центре «Большой Тараскуль» будут организованы две кафедры медицинской академии для проведения консультаций, коррекционных и реабилитационных мероприятий. Планируется участие Российской академии медицинских наук. «На Ямале принимается решение о создании при крупных больницах мини-хосписов, где могли бы проживать сопровождающие и дети-инвалиды, приехавшие для получения реабилитационных мероприятий. Первые мероприятия будут реализованы в 2010 году и дальше по возрастающей», - сказал заместитель губернатора.