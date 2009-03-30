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Лучшие дзюдоисты УрФО соберутся в Тюмени

30 марта 2009, 11:33
4-5 апреля 2009 года в СК «Строймаш» состоится первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.
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Тюмень

4-5 апреля 2009 года в СК «Строймаш» состоится первенство Уральского федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Соревнование проводится с целью популяризации дзюдо в Тюменской области, повышения спортивного мастерства, определения сильнейших спортсменов для участия в финале первенства России.В первенстве примут участие дзюдоисты из Курганской, Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО.

Программа соревнований:

4 апреля 2009 г.

11.00 – начало соревнований: юниоры – 60кг; 66кг; 73кг; 81кг; юниорки – 48кг; 52кг; 57кг; 63кг;

16.00 – торжественное открытие;

16.30 – финальные схватки, награждение.

5 апреля 2009 г.

11.00 – начало соревнований: юниоры – 90кг; 100кг; +100кг; юниорки - 70кг; 78кг; +78кг;

15.00 – финальные схватки, награждение.

Участники, занявшие I, II, III места в каждой весовой категории, награждаются грамотами, медалями.

Учредителями и организаторами мероприятия являются Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, ГАУ ДОД ТО «Центр олимпийской подготовки «Тюмень- дзюдо», ТООО «Объединенная федерация дзюдо и самбо», сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени

#Новости#Дзюдо#Тюмень#Ксения#Спорт
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