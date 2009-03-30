Кубинская вакцина против рака легких с успехом походит клинические испытания

Об этом сообщила директор столичного Центра молекулярной иммунологии (ЦМИ) Тания Кромбет.
Вакцина CIMAVAX-EGF прошла исследования, в частности, в Великобритании, Канаде и в Малайзии. Препарат с успехом применялся для лечения более 800 пациентов, страдающих от рака легких в развитой стадии, сообщила Кромбет. По ее словам, сейчас в 20 кубинских госпиталях завершается клиническое испытание вакцины на третьей фазе.
Как показали исследования, после применения вакцины значительно улучшается самочувствие пациентов, они набирают в весе, у них прекращается одышка и исчезают другие симптомы, которые обычно наблюдаются у больных раком легких. CIMAVAX-EGF стала первой в мире запатентованной и официально зарегистрированной терапевтической вакциной против рака легких.
Как отметили представители ЦМИ, в настоящее время кубинские специалисты разрабатывают также другие препараты для лечения рака. Работа ведется в двух направлениях: цель одного из них - усиление иммунной защиты организма за счет вакцинации, в результате которой он вырабатывает собственные антитела для борьбы со смертельным заболеванием. Второй направлен на использование искусственно созданных антител для приостановления роста и развития злокачественных опухолей.