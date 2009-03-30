Кубинская вакцина против рака легких с успехом походит клинические испытания

Как отметили представители ЦМИ, в настоящее время кубинские специалисты разрабатывают также другие препараты для лечения рака. Работа ведется в двух направлениях: цель одного из них - усиление иммунной защиты организма за счет вакцинации, в результате которой он вырабатывает собственные антитела для борьбы со смертельным заболеванием. Второй направлен на использование искусственно созданных антител для приостановления роста и развития злокачественных опухолей.