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Кризис особенно сильно ударит по женщинам

30 марта 2009, 09:25
В результате финансового кризиса крайне бедными могут стать более 200 миллионов трудящихся. Об этом говорится в документе международных профсоюзных организаций, который был передан участникам проходящего в Риме саммита министров труда и социального развития стран G8.

В материалах отмечается, что абсолютное большинство этих людей работает в развивающихся странах, где не существует системы социальных амортизаторов. Профсоюзы предупреждают, что в результате кризиса число бедняков, зарабатывающих менее двух долларов в день, вскоре может достичь 1,4 млрд. человек. Особенно сильный удар будет нанесен по женщинам.

Проходящий в Риме социальный саммит G8 стал первой с начала глобального кризиса встречей, посвященной его социальному и человеческому измерению. Он начался встречей организаторов форума с представителями международных профсоюзных и предпринимательских организаций

#Новости#Экономика#Ксения
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