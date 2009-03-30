Кризис особенно сильно ударит по женщинам

В материалах отмечается, что абсолютное большинство этих людей работает в развивающихся странах, где не существует системы социальных амортизаторов. Профсоюзы предупреждают, что в результате кризиса число бедняков, зарабатывающих менее двух долларов в день, вскоре может достичь 1,4 млрд. человек. Особенно сильный удар будет нанесен по женщинам.