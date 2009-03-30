Китай и Аргентина договорились о торговле без долларов

Валютным свопом называется соглашение на обмен определенного количества одной валюты на другую. При этом обязательным условием является обратная сделка через зафиксированный в сделке отрезок времени. Подобные соглашения на межгосударственных уровнях позволяют отказаться от использования в торговле долларов или евро.