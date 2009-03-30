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Китай и Аргентина договорились о торговле без долларов

30 марта 2009, 17:37
Центробанк Китая заключил с Центробанком Аргентины соглашение о валютном свопе на 70 миллиардов юаней (10 миллиардов долларов).

Этот договор позволит Аргентине платить за импорт товаров из Китая китайской же валютой. Китай заключил уже шесть подобных соглашений с декабря 2008 года.

Валютным свопом называется соглашение на обмен определенного количества одной валюты на другую. При этом обязательным условием является обратная сделка через зафиксированный в сделке отрезок времени. Подобные соглашения на межгосударственных уровнях позволяют отказаться от использования в торговле долларов или евро.

12 марта 2009 года Китай договорился о валютном свопе с Белоруссией. По условиям сделки, Китай предоставил 20 миллиардов юаней, а Белоруссия - почти восемь триллионов национальных рублей. Срок соглашения составляет три года. Ранее аналогичные договоры были заключены с Малайзией, Южной Кореей, Гонконгом и Индонезией.

24 марта монетарные власти Китая обнародовали собственный план реформирования мировой финансовой системы, предполагающий создание международной резервной валюты. Для этого было предложено использовать специальные права заимствования (SDR) - искусственное платежное средство Международного валютного фонда (МВФ), привязанное к корзине из четырех валют. В мировой экономике SDR используются не слишком активно.

Позже директор-распорядитель МВФ Доминик Стросс-Кан, поддержал идею создания единой мировой валюты. Со своей стороны президент США Барак Обама идею создания единой валюты отверг, заявив, что доллар стабилен и доверие к нему со стороны инвесторов постоянно растет.

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