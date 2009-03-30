Канадские ученые разоблачили глобальную сеть компьютерного шпионажа

Выдержки из доклада, который будет опубликован на страницах специализированного издания Центра Information Warfare Monitor, приводит в субботу газета The New York Times.
Как следует из доклада, вредоносными программами, распространяемыми шпионской сетью, которую исследователи уже окрестили GhostNet ("Сеть-призрак" - прим.ред.), были заражены в общей сложности 1295 компьютеров, принадлежащих различным государственных структурам по всему миру. Наиболее масштабная деятельность компьютерных "шпионов" была выявлена в государственных учреждениях азиатского региона. США, считают исследователи, почти не попали в сферу интересов "шпионов" - за все время наблюдений был зафиксирован лишь случай вторжения в работу серверов НАТО.
Авторы исследования особо отмечают, что вредоносное программное обеспечение было гораздо более продвинутым, чем привычные компьютерные вирусы, используемые хакерами. Так, говорится в докладе, зараженный компьютер мог самопроизвольно включить веб-камеру и начать видеозапись, чтобы затем передать полученные данные злоумышленникам.
Расследуя происхождение вирусов, канадские специалисты пришли к выводу, что большая часть полученной шпионским ПО информации уходила на некие компьютеры в Китае. О причастности китайских властей к организации такой сети компьютерного шпионажа говорит еще и тот факт, что от деятельности хакеров серьезно пострадал офис Далай-ламы XIV, по запросу которого и была начала проверка в Центре Мунка.
Авторы исследования, однако, предостерегли общественность от обвинений в адрес китайского правительства, отметив, что за таким шпионажем могут стоять, например, обычные китайцы, не имеющие никакого отношения к разведывательным структурам КНР. "За этим могут стоять любые структуры, вплоть до ЦРУ или русских", - добавили исследователи из Центра Мунка. Тем временем консульство Китая в Нью-Йорке уже выступило с опровержением подобных обвинений, заявив, что власти КНР не причастны к подобного рода компьютерному шпионажу.
Всего по подсчетам ученых шпионская сеть действует чуть менее двух лет и в данный момент все еще активна. Соответствующее уведомление уже было направлено в компетентные органы, в том числе - ФБР, отметили в Центре Мунка.