Канадские ученые разоблачили глобальную сеть компьютерного шпионажа

Авторы исследования, однако, предостерегли общественность от обвинений в адрес китайского правительства, отметив, что за таким шпионажем могут стоять, например, обычные китайцы, не имеющие никакого отношения к разведывательным структурам КНР. "За этим могут стоять любые структуры, вплоть до ЦРУ или русских", - добавили исследователи из Центра Мунка. Тем временем консульство Китая в Нью-Йорке уже выступило с опровержением подобных обвинений, заявив, что власти КНР не причастны к подобного рода компьютерному шпионажу.