Хиддинк получил удостоверение заслуженного тренера России

Заслуженными тренерами России стали также помощники Хиддинка Александр Бородюк и Игорь Корнеев. Удостоверения были вручены тренерскому штабу российской команды перед тренировкой сборной. Позднее 30 марта команда отправится на матч отборочного турнира ЧМ-2010 со сборной Лихтенштейна. Эта игра состоится 1 апреля в Вадуце.