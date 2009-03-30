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Хиддинк получил удостоверение заслуженного тренера России

30 марта 2009, 14:06
Главный тренер сборной России по футболу по футболу Гуус Хиддинк официально стал заслуженным тренером России.

Решение о присвоении Хиддинку этого звания было принято 30 декабря 2008 года, а 30 марта 2009 года президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко вручил голландскому специалисту удостоверение.

Заслуженными тренерами России стали также помощники Хиддинка Александр Бородюк и Игорь Корнеев. Удостоверения были вручены тренерскому штабу российской команды перед тренировкой сборной. Позднее 30 марта команда отправится на матч отборочного турнира ЧМ-2010 со сборной Лихтенштейна. Эта игра состоится 1 апреля в Вадуце.

Кроме того, 30 марта значки заслуженных мастеров спорта получили 15 футболистов сборной России - Динияр Билялетдинов, Владимир Габулов, Денис Колодин, Роман Павлюченко, Иван Саенко, Игорь Семшов, Дмитрий Сычев, Ренат Янбаев, Александр Анюков, Андрей Аршавин, Игорь Денисов, Константин Зырянов, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк и Дмитрий Торбинский.

Гуус Хиддинк возглавил сборную России летом 2006 года. Под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2008 года и завоевала бронзовые медали Евро-2008. В отборочном турнире ЧМ-2010 россияне занимают второе место в четвертой европейской отборочной группе.

#Новости#Спорт#Футбол#Ксения
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