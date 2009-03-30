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Газификация Тюмени продолжается

30 марта 2009, 12:40
В 2008 году в Тюменской области построено 61,1 км газопроводов, необходимых для надежного газоснабжения ранее газифицированных населенных пунктов, 70,4км межпоселковых газопроводов, предназначенных для увеличения доли газифицированных населенных пунктов
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Тюмень

. Об этом сообщил журналистам первый заместитель директора департамента ЖКХ Тюменской области Виктор Нанака.

Межпоселковые газопроводы подведены к 10 населенным пунктам области. За счет средств областного бюджета продолжены работы по газификации населенных пунктов области. Построено 209 км внутрипоселковых газопроводов. Окончено строительство уличных газопроводов для газоснабжения существующей застройки в 5 районных центрах юга области. По остальным райцентрам разработана проектная документация, необходимая для окончания газификации и выполнен основной объем работ по строительству.

За 2008 год количество газифицированных жилых домов увеличилось на 6117 шт. Заключено 3272 договора о предоставлении субсидий льготной категории граждан.

#Новости#Тюмень#Нефть и газ#Ксения#Экономика
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