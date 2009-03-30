Газификация Тюмени продолжается

Межпоселковые газопроводы подведены к 10 населенным пунктам области. За счет средств областного бюджета продолжены работы по газификации населенных пунктов области. Построено 209 км внутрипоселковых газопроводов. Окончено строительство уличных газопроводов для газоснабжения существующей застройки в 5 районных центрах юга области. По остальным райцентрам разработана проектная документация, необходимая для окончания газификации и выполнен основной объем работ по строительству.