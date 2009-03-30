Европейские эксперты оценят языковую подготовку тюменских преподавателей и студентов

Визит зарубежных экспертов проходит в рамках реализации гранта Евросоюза ТЕМПУС "Обновление лингвистической политики в технических вузах России".
По словам начальника отдела академической мобильности ТюмГНГУ Игоря Лапчинского, речь идет о создании в вузах-участниках проекта спецкурсов на английском языке при финансовой поддержке Евросоюза.
Цели проекта: повышение языковой подготовки преподавателей и студентов по техническим направлениям; разработка актуальных и проблемных спецкурсов на английском языке в дополнение к стандартной программе; включение данных спецкурсов в сетку занятий студентов; чтение спецкурсов для одаренных студентов ТюмГНГУ; приглашение иностранных студентов по программам мобильности на указанные спецкурсы.
Еще одна задача - обьединить усилия кафедр иностранных языков и выпускающих кафедр для подготовки содержательных краткосрочных программ предметного обучения на иностранном языке.
Евросоюз финансирует работу предметников и преподавателей английского языка, задействованных в проекте, а также оплачивает их зарубежные стажировки на базе вузов-партнеров в Германии, Великобритании, Польше.
Как отметил Игорь Лапчинский, эксперты из Германии и Великобритании призваны оценить качество языковой подготовки студентов ТюмГНГУ – пройдет тестирование. Зарубежные гости проверят и уровень чтения лекций на английском языке в рамках подготовленных спецкурсов.
Планируется оценить работу 4-ех кафедр университета, в их числе и кафедра "Эксплуатация автомобильного транспорта" института транспорта. Ее заведующий, профессор, доктор технических наук Леонид Григорьевич Резник уже не один год читает лекции на английском языке, а выпускники кафедры защищают на английском дипломные проекты.