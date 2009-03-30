Европейские эксперты оценят языковую подготовку тюменских преподавателей и студентов

Планируется оценить работу 4-ех кафедр университета, в их числе и кафедра "Эксплуатация автомобильного транспорта" института транспорта. Ее заведующий, профессор, доктор технических наук Леонид Григорьевич Резник уже не один год читает лекции на английском языке, а выпускники кафедры защищают на английском дипломные проекты.