Россия перешла на летнее время

Первыми на летнее время перешли жители Чукотки и Камчатки - еще в 17:00 субботы по московскому времени. Летнее время будет действовать на территории России до 25 октября 2009 года.
Как сообщалось ранее, стрелки часов на улицах Москвы были переведены центральным компьютером. Вручную перевели лишь куранты на Спасской башне и часы на башне Киевского вокзала.
По некоторым данным, переход на летнее время позволяет экономить электроэнергию, а также уменьшает вред экологии. Такая процедура по состоянию на 2008 год в той или иной форме осуществляется в 76 странах мира.