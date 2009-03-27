Жители Тюменской области стали реже умирать от онкозаболеваний

Прирост по сравнению с 2007 годом составил 2,33 процента. Такую печальную статистику на прошедшей межрегиональной научно – практической конференции озвучил главный врач областного онкодиспансера Андрей Синяков.
По югу области наиболее высокие показатели онкологической заболеваемости в 2008 году отмечались в Викулово, Армизоне и Заводоуковске. Наиболее низкие показатели в Упорово, Нижней Тавде и Ярково.
В 2008 году в структуре злокачественных заболеваний на первом месте по прежнему находятся опухали трахеи, бронхов, лёгкого, на втором – опухали молочной железы, на третьем – опухали кожи.
На конец прошлого года на учёте в онкологических учреждениях региона состояли более сорока тысяч человек, что составило 1,3 процента населения.
В 2008 году процент больных умерших в течение года после установления диагноза снизился и составил 28,68% (минус 1,3% по сравнению с 2007 годом), в том числе по югу области - 31,38% (минус 4,24%), по ХМАО 27,5% (минус 1,8 раза), по ЯНАО – 19,57% (плюс 4,6%). Среди районов юга области самый высокий уровень одногодичной летальности был отмечен в Казанском, Упоровском, Бердюжском районах; самый низкий – в Сладковском, Голышманоском районах и Ишиме.
Сведения о лечения больных со злокачественными новообразованиями: закончили лечение 3430 человек, отказались от лечения 334 человека, имели противопоказания к проведению спецлечения 600 человек, из числа впервые взятых на учёт продолжают лечение 1480 человек.
Частота применения отдельных видов спецлечения ЗНО в прошлом году была следующей: удельный вес хирургического метода как самостоятельного вида специального лечения составил 50,4%, наиболее эффективный и высокотехнологичный комбинированный или комплексный метод применялся в 33,9% случаев, только лучевой – 10,9%, химиолучевой в 2,3%, лекарственный в качестве самостоятельного метода лечения в 2,5%.
56 детям до 14 лет в 2008 году в Тюменской области был впервые установлен диагноз злокачественного новообразования.