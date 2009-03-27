Жители Тюменской области стали реже умирать от онкозаболеваний

В 2008 году процент больных умерших в течение года после установления диагноза снизился и составил 28,68% (минус 1,3% по сравнению с 2007 годом), в том числе по югу области - 31,38% (минус 4,24%), по ХМАО 27,5% (минус 1,8 раза), по ЯНАО – 19,57% (плюс 4,6%). Среди районов юга области самый высокий уровень одногодичной летальности был отмечен в Казанском, Упоровском, Бердюжском районах; самый низкий – в Сладковском, Голышманоском районах и Ишиме.