Железнодорожные билеты в День Победы подешевеют на 55 процентов

В сообщении уточняется, что приобрести билеты по сниженным ценам можно уже сейчас. Размер "скидки" можно оценить на примере поезда Москва - Саратов. В обычные дни стоимость проезда без учета цены постельного белья составляет в плацкартном вагоне 1068 рублей, а в купейном - 2572 рубля. В праздничные дни по тому же маршруту можно будет проехать, заплатив 480,8 рубля за плацкарт и 1192 рубля за место в купе.
Согласно поступившей ранее информации, по итогам 2008 года, в течение которого стоимость проезда в поездах дальнего следования повышалась дважды, общее удорожание этого вида услуг составило более 40 процентов. В РЖД заявили тогда, что эти подсчеты ошибочны, так как в реальности расчет цены происходит по "сложной формуле".
В то же время РЖД отмечает, что Федеральной службой по тарифам (ФСТ) утвержден график гибкого регулирования тарифов на проезд в поездах. Согласно этому документу в течение 263 дней цены на билеты будут ниже среднегодовых. Повышающие коэффициенты будут вводиться в течение 102 дней.
Впервые ФСТ утвердила график гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров поездами дальнего следования в 2003 году.