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Железнодорожные билеты в День Победы подешевеют на 55 процентов

27 марта 2009, 17:23
Поездки на поездах дальнего следования 9 и 10 мая обойдутся пассажирам более чем в два раза дешевле. Цены на билеты в эти праздничные дни снижены на 55 процентов. Об этом сообщается на сайте РЖД.

В сообщении уточняется, что приобрести билеты по сниженным ценам можно уже сейчас. Размер "скидки" можно оценить на примере поезда Москва - Саратов. В обычные дни стоимость проезда без учета цены постельного белья составляет в плацкартном вагоне 1068 рублей, а в купейном - 2572 рубля. В праздничные дни по тому же маршруту можно будет проехать, заплатив 480,8 рубля за плацкарт и 1192 рубля за место в купе.

Согласно поступившей ранее информации, по итогам 2008 года, в течение которого стоимость проезда в поездах дальнего следования повышалась дважды, общее удорожание этого вида услуг составило более 40 процентов. В РЖД заявили тогда, что эти подсчеты ошибочны, так как в реальности расчет цены происходит по "сложной формуле".

В то же время РЖД отмечает, что Федеральной службой по тарифам (ФСТ) утвержден график гибкого регулирования тарифов на проезд в поездах. Согласно этому документу в течение 263 дней цены на билеты будут ниже среднегодовых. Повышающие коэффициенты будут вводиться в течение 102 дней.

Впервые ФСТ утвердила график гибкого регулирования тарифов на перевозки пассажиров поездами дальнего следования в 2003 году.

#Новости#Праздники#Россия#Железные дороги#Ксения#Экономика
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