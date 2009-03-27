Железнодорожные билеты в День Победы подешевеют на 55 процентов

В сообщении уточняется, что приобрести билеты по сниженным ценам можно уже сейчас. Размер "скидки" можно оценить на примере поезда Москва - Саратов. В обычные дни стоимость проезда без учета цены постельного белья составляет в плацкартном вагоне 1068 рублей, а в купейном - 2572 рубля. В праздничные дни по тому же маршруту можно будет проехать, заплатив 480,8 рубля за плацкарт и 1192 рубля за место в купе.