За нарушение строительных норм на тюменскую стройкомпанию заведено дело

Так, в райцентре Ярково тюменская строительная компания ООО «Астра», проводя капитальный ремонт местного центра культуры и досуга, не удосужилась даже оградить территорию вокруг центра, в связи с чем, доступ на нее был свободный. Отсутствовали также сигнальные и предупреждающие знаки о проведении опасных работ. Кроме того, рабочие на высоте 6 метров без защитных касок проводили облицовку здания. Все это создавало угрозу жизни и здоровью как местных жителей, так и рабочих строительной фирмы.
Во избежание несчастных случаев прокуратурой района против ООО «Астра» было возбуждено административное дело по ч.1 ст.9.4. КоАП РФ (нарушение требований нормативных документов в области строительства). По результатам рассмотрения дела арбитражный суд Тюменской области подверг общество штрафу в сумме 30 тыс. рублей – сообщила Nashgorod.ru прокуратура района.