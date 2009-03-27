За нарушение строительных норм на тюменскую стройкомпанию заведено дело

Так, в райцентре Ярково тюменская строительная компания ООО «Астра», проводя капитальный ремонт местного центра культуры и досуга, не удосужилась даже оградить территорию вокруг центра, в связи с чем, доступ на нее был свободный. Отсутствовали также сигнальные и предупреждающие знаки о проведении опасных работ. Кроме того, рабочие на высоте 6 метров без защитных касок проводили облицовку здания. Все это создавало угрозу жизни и здоровью как местных жителей, так и рабочих строительной фирмы.