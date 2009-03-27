Выведена формула прочности брака

Метод Мюррея требует записи 15-минутных бесед между супругами. В течение этого времени пара обсуждает какой-нибудь болезненный вопрос - секс, деньги, отношения с родственниками друг друга. Все реплики ранжируются по шкале от -4 до 4: положительные баллы присваивают предложениям, в которых есть участие, юмор, ощущение счастья, соответственно, агрессивные или презрительные фразы оцениваются низко. Автор метода утверждает, что презрение - более разрушительное свойство, чем отвращение, гнев или печаль.