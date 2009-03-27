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Выведена формула прочности брака

27 марта 2009, 13:56
Джеймс Мюррей, математик, профессор Оксфордского университета, научился рассчитывать вероятность развода у семейных пар с высокой точностью. Как сообщает The Daily Telegraph, профессор Мюррей верно предсказал будущее 94% пар из 700, которые согласились принять участие в исследовании.

Метод Мюррея требует записи 15-минутных бесед между супругами. В течение этого времени пара обсуждает какой-нибудь болезненный вопрос - секс, деньги, отношения с родственниками друг друга. Все реплики ранжируются по шкале от -4 до 4: положительные баллы присваивают предложениям, в которых есть участие, юмор, ощущение счастья, соответственно, агрессивные или презрительные фразы оцениваются низко. Автор метода утверждает, что презрение - более разрушительное свойство, чем отвращение, гнев или печаль.

Полученные данные переводятся в графический вид, и если у одного из супругов график оказывается устойчиво отрицательным, то Мюррей предсказывает неизбежный развод.

Все супружеские пары Мюррей делит на пять категорий. Наиболее надежны те союзы, в которых оба партнера предпочитают совместный опыт индивидуальному.

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