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ВАЗ повышает цены на новые автомобили на 2,5%

27 марта 2009, 09:55
ОАО "АвтоВАЗ" повышает розничные цены на все модели 2009 года выпуска (по дате ПТС) в среднем на 2,5% с 30 марта 2009 года.

Как сообщили в пресс-службе ВАЗа, корректировка цен на автомобили объясняется необходимостью компенсации влияния инфляционных процессов. В связи с увеличением курсов доллара и евро произошел рост затрат, связанный с удорожанием импортных компонентов, пояснили на заводе: в первую очередь это касается оборудования для люксовых комплектаций, доля импорта в котором составляет порядка 30%.

В то же время в целях стимулирования продаж автомобилей 2008 года выпуска ОАО "АвтоВАЗ" объявляет о начале акции, предусматривающей реализацию этих автомобилей по сниженным ценам. Снижение рекомендованных розничных цен на автомобили выпуска 2008 года (по дате ПТС) составит в среднем более 10%. В частности, автомобили семейства Lada Samara потеряют в цене до 12,1%. Цены на модели семейств Lada Kalina и Lada Priora снижаются на 10,9% и 13,4% соответственно. Для моделей Lada 2105/2107 снижение составит до 13,8%.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Ксения#Общество
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