ВАЗ повышает цены на новые автомобили на 2,5%

В то же время в целях стимулирования продаж автомобилей 2008 года выпуска ОАО "АвтоВАЗ" объявляет о начале акции, предусматривающей реализацию этих автомобилей по сниженным ценам. Снижение рекомендованных розничных цен на автомобили выпуска 2008 года (по дате ПТС) составит в среднем более 10%. В частности, автомобили семейства Lada Samara потеряют в цене до 12,1%. Цены на модели семейств Lada Kalina и Lada Priora снижаются на 10,9% и 13,4% соответственно. Для моделей Lada 2105/2107 снижение составит до 13,8%.