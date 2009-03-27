В Тюменской области женщина из ревности покончила жизнь самоубийством

В ходе проверки было установлено, что накануне гибели муж женщины остался ночевать у своего друга, с которым употреблял спиртное. Утром 5 марта текущего года, придя домой, он обнаружил, что дверь заперта изнутри, а на стук никто не открывает. Заподозрив неладное, он с помощью лома, взломал запорное устройство и в кухне обнаружил труп жены. Как пояснил супруг, ранее женщина уже пыталась покончить жизнь самоубийством на почве ревности к нему, однако её действия вовремя пресекали.