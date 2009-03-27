В Тюменской области женщина из ревности покончила жизнь самоубийством

Об этом Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Как установлено проверкой, 5 марта 2009 года в доме в с. Юргинское Тюменской области обнаружен труп 42-летней женщины, покончившей жизнь самоубийством путём отравления угарным газом.
В ходе осмотра места происшествия следователем была обнаружена записка со словами: «Жить так больше не могу, прощайте, в моей смерти прошу винить моего мужа». Кроме того, установлено, что вьюшка в вытяжной трубе печи, где установлена газовая горелка, закрыта. Согласно свидетельству эксперта, смерть потерпевшей наступила от острого отравления окисью углерода.
В ходе проверки было установлено, что накануне гибели муж женщины остался ночевать у своего друга, с которым употреблял спиртное. Утром 5 марта текущего года, придя домой, он обнаружил, что дверь заперта изнутри, а на стук никто не открывает. Заподозрив неладное, он с помощью лома, взломал запорное устройство и в кухне обнаружил труп жены. Как пояснил супруг, ранее женщина уже пыталась покончить жизнь самоубийством на почве ревности к нему, однако её действия вовремя пресекали.
Как пояснили родственники, соседи и коллеги по работе, между погибшей и её мужем иногда возникали ссоры на почве ревности, однако никаких противоправных действий в отношении неё мужчина не совершал.
Проанализировав результаты проверки, следователь принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.