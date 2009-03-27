В Тюменской области с 1 апреля пенсия увеличится снова

«По югу Тюменской области прожиточный минимум составляет 4110 руб., - отмечает она, - а средняя пенсия по старости держится на уровне 5000 руб. Социальная пенсия по инвалидности – 4200 руб. Что касается пенсии по 1 степени ограничения трудоспособности, она составляет 1900 руб., но и социальная пенсия будет доведена до размера прожиточного минимума». Важно то, что все запланированные государством действия будут осуществлены в полном объеме. Денег на это в бюджете хватит - в этом отделение ПФР по Тюменской области может уверить своих пенсионеров.