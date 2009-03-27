В Тюменской области с 1 апреля пенсия увеличится снова

Об этом сообщила Надежда Бахова, заместитель Управляющего отделом ПФР по Тюменской области.
Напомним, с 1 марта 2009 года была увеличена базовая часть пенсии. Это изменение могли заметить все получатели пенсий (а их в Тюменской области 321 тыс.) – в марте пенсия была выплачена уже в новом размере.
С 1 апреля увеличивается страховая часть пенсий – это та составляющая, которая зависит от страхового стажа каждого гражданина, а также уровня его дохода. Так как этот показатель индивидуален, то размер увеличения тоже будет различаться, в зависимости от размера страховой части. Так, если рассчитать минимальный показатель страховой части пенсии при пятилетнем стаже, дающем право на пенсию, увеличение составит 30 рублей. Максимальное увеличение трудовых пенсий при учете стажа 40-45 лет и страховых взносов – 1100 рублей.
Надежда Владимировна напомнила, что к пенсиям, у которых есть страховая часть, относятся пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. «Финальный показатель увеличения пенсии всецело зависит от размера заработка и трудового стажа» - отметила она.
Ежемесячные денежные выплаты, которые производятся федеральным «льготникам» (инвалидам и участникам ВОВ, инвалидам от общего заболевания, ветеранам боевых действий и т.д.) также будут проиндексированы. Увеличение зависит от размера выплаты. В среднем оно составит 8,5%.
Надежда Владимировна также напомнила журналистам о заявлении председателя правительства, согласно которому к концу года социальная пенсия сравнится с уровнем прожиточного минимума.
«По югу Тюменской области прожиточный минимум составляет 4110 руб., - отмечает она, - а средняя пенсия по старости держится на уровне 5000 руб. Социальная пенсия по инвалидности – 4200 руб. Что касается пенсии по 1 степени ограничения трудоспособности, она составляет 1900 руб., но и социальная пенсия будет доведена до размера прожиточного минимума». Важно то, что все запланированные государством действия будут осуществлены в полном объеме. Денег на это в бюджете хватит - в этом отделение ПФР по Тюменской области может уверить своих пенсионеров.