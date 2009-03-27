В Тюменской области растят патриотов

На совете обсуждался вопрос об организации патриотического воспитания молодых людей в Викуловском и Сладковском районах, сообщает Департамент информационной политики Тюменской области.
Речь на Координационном совете также шла о системе оценки результатов работы органов государственной власти и местного самоуправления по патриотическому воспитанию граждан Тюменской области.
О том, как участвуют добровольческие патриотические общественные объединения детей и молодежи в решении социально-значимых задач, рассказала заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Оксана Савинова.
В Тюменской области существуют три наиболее массовые направления добровольчества среди детей и молодежи. Во-первых, это тимуровские отряды. В 2008 году на юге области действовали 438 таких отрядов, численностью 7 тысяч 32 человека. Они оказали помощь 2478 гражданам (ветеранам войны и труда, инвалидам, вдовам, пенсионерам).
Второе – это поисковое движение. В прошлом году были организованы 18 поисковых отрядов общей численностью около 300 человек. Они осуществляли поисковые работы на территории Новгородской и Тверской областей.
Третье направление добровольчества – военно-мемориальные команды по уходу, благоустройству и восстановлению мемориальных объектов на территории области. В 2008 году действовало почти 200 таких команд, численностью три с половиной тысячи человек. Их силами были благоустроены 1368 мемориальных объектов.
В 2009 году департамент по спорту и молодежной политике планирует в рамках Форума молодежи провести первый областной слет добровольческих (волонтерских) отрядов. Как отметил Дмитрий Грамотин, это социально-благотворительное направление очень востребовано. Нужно только качественно организовывать такую работу, координируя взаимодействие с органами социальной защиты населения.