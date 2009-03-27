В Тюменской области растят патриотов

В 2009 году департамент по спорту и молодежной политике планирует в рамках Форума молодежи провести первый областной слет добровольческих (волонтерских) отрядов. Как отметил Дмитрий Грамотин, это социально-благотворительное направление очень востребовано. Нужно только качественно организовывать такую работу, координируя взаимодействие с органами социальной защиты населения.