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В Тюменской области растят патриотов

27 марта 2009, 10:19
26 марта состоялось заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Тюменской области. Его провел директор департамента по спорту и молодежной политике Дмитрий Грамотин.

На совете обсуждался вопрос об организации патриотического воспитания молодых людей в Викуловском и Сладковском районах, сообщает Департамент информационной политики Тюменской области.

Речь на Координационном совете также шла о системе оценки результатов работы органов государственной власти и местного самоуправления по патриотическому воспитанию граждан Тюменской области.

О том, как участвуют добровольческие патриотические общественные объединения детей и молодежи в решении социально-значимых задач, рассказала заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Оксана Савинова.

В Тюменской области существуют три наиболее массовые направления добровольчества среди детей и молодежи. Во-первых, это тимуровские отряды. В 2008 году на юге области действовали 438 таких отрядов, численностью 7 тысяч 32 человека. Они оказали помощь 2478 гражданам (ветеранам войны и труда, инвалидам, вдовам, пенсионерам).

Второе – это поисковое движение. В прошлом году были организованы 18 поисковых отрядов общей численностью около 300 человек. Они осуществляли поисковые работы на территории Новгородской и Тверской областей.

Третье направление добровольчества – военно-мемориальные команды по уходу, благоустройству и восстановлению мемориальных объектов на территории области. В 2008 году действовало почти 200 таких команд, численностью три с половиной тысячи человек. Их силами были благоустроены 1368 мемориальных объектов.

В 2009 году департамент по спорту и молодежной политике планирует в рамках Форума молодежи провести первый областной слет добровольческих (волонтерских) отрядов. Как отметил Дмитрий Грамотин, это социально-благотворительное направление очень востребовано. Нужно только качественно организовывать такую работу, координируя взаимодействие с органами социальной защиты населения.

#Новости#Молодежь#Тюменская область#Таня#Политика
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