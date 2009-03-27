В Тюмени сделают доступной отрасль спорта и молодежной политики для инвалидов

Управление по спорту и молодежной политике контролирует организацию физкультурно-оздоровительной работы не только детей, но и людей с ограниченными возможностями в целом. В различных клубах города занимается около 350 таких людей: это спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Шанс», ДЮСШ ТСК «Ритм», СКК «Стальной азарт» и другие. Как сообщает Андрей Кайзер, начальник отдела спорта Управления по спорту и молодежной политике, в различных секциях, в том числе по месту жительства, люди с ограниченными физическими возможностями могут заниматься баскетболом, шахматами, шашками, дартс и мини-футболом, а также участвовать в подвижных играх. Всего в секциях по разным видам спорта за прошедший год занимались 1143 инвалида.