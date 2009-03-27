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В Тюмени сделают доступной отрасль спорта и молодежной политики для инвалидов

27 марта 2009, 11:20
80% помещений отрасли спорта и молодежной политики на территории Тюменской области не приспособлены к занятиям детей с ограниченными физическими возможностями, - сообщает Андрей Зобнинский, начальник отдела молодежной политики Управления по спорту и молодежной политике.
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Тюмень

В Тюмени 412 детей с ограниченными физическими возможностями занимаются в центрах дополнительного образования, из них лишь 220 человек – в Спортивно-оздоровительном реабилитационном центре "НЕГЕ". Остальные посещают спортивные и молодежные учреждения на общих основаниях. Как сообщает отдел молодежной политики, самым распространенным является физкультурно-реабилитационное направление.

Основная проблема помещений этой отрасли – неприспособленность к занятиям детей с ограниченными физическими возможностями. Это можно частично исправить при подготовке таких зданий к ремонту, говорит Андрей Зобнинский. Также планируется создать базовый методический центр по работе с детьми с ограниченными возможностями. Это позволит решить другую проблему – отсутствие подготовленных кадров этого направления.

Управление по спорту и молодежной политике контролирует организацию физкультурно-оздоровительной работы не только детей, но и людей с ограниченными возможностями в целом. В различных клубах города занимается около 350 таких людей: это спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Шанс», ДЮСШ ТСК «Ритм», СКК «Стальной азарт» и другие. Как сообщает Андрей Кайзер, начальник отдела спорта Управления по спорту и молодежной политике, в различных секциях, в том числе по месту жительства, люди с ограниченными физическими возможностями могут заниматься баскетболом, шахматами, шашками, дартс и мини-футболом, а также участвовать в подвижных играх. Всего в секциях по разным видам спорта за прошедший год занимались 1143 инвалида.

Популярностью также пользуются спортивно-массовые мероприятия и соревнования среди людей с ограниченными физическими возможностями: в 2008 году 300 человек приняли участие в городской спартакиаде, 80 человек – в параолимпийский тюменских играх. Открыто отдельное направление для детей с ограниченными возможностями на детском фестивале «Спорт. Искусство. Интеллект», а в городской спартакиаде включена группа детей с психическими заболеваниями (ДЦП). Ежегодно проводится фестиваль «Мир спорта доступен всем», «Робинзонада», уже ставшие традиционными Дни здоровья.

По информации Андрея Кайзера в 2009 году планируется заключить соглашение с управлением социальной защиты населения по обучению тренеров, которые работают с людьми, имеющими физические и психические отклонения. Управление по спорту и молодежной политике собирается в свою очередь увеличить количество муниципальных заданий на дополнительное образование для детей с ограниченными физическими возможностями.

#Новости#Тюмень#Спорт#Инвалиды#Ксения
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