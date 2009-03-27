nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В России учрежден День партизан и подпольщиков

27 марта 2009, 17:50
В России будут отмечать День партизан и подпольщиков. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, устанавливающий в качестве памятной даты День партизан и подпольщиков, который будет отмечаться 29 июня начиная с 2010 года.

Закон принят по инициативе парламента Брянской области.

Сообщается, что парламентарии утвердили эту памятную дату "в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Именно 29 июня 1941 года вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей, в которой говорилось о необходимости создания в тылу противника партизанских отрядов и диверсионных групп для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога складов и так далее.

Отметим, сейчас в России памятными датами считаются День российского студенчества (25 января), День космонавтики (12 апреля), День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (22 июня), День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), День Октябрьской революции 1917 года (7 ноября), День Героев Отечества (9 декабря) и День Конституции РФ (12 декабря).

#Новости#Праздники#Россия#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25