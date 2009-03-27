В России учрежден День партизан и подпольщиков

Отметим, сейчас в России памятными датами считаются День российского студенчества (25 января), День космонавтики (12 апреля), День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (22 июня), День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), День Октябрьской революции 1917 года (7 ноября), День Героев Отечества (9 декабря) и День Конституции РФ (12 декабря).