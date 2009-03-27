В Поднебесной стартует Год русского языка

Церемония, в которой примут участие с российской стороны вице-премьер правительства РФ Александр Жуков, а с китайской - член Госсовета КНР Лю Яньдун, пройдет в Пекине в Доме народных собраний. Весь 2009 год в Китае будет править бал русский язык.
Китай, судя по сообщениям, намерен с помпой и масштабно провести это важное мероприятие в различных городах Поднебесной. Оно призвано не только повысить интерес китайцев к русскому языку, но и дать возможность более широко познакомить их с российской культурой и жизнью современной России. Активное участие в них примут прежде всего китайские вузы, в которых есть факультеты русского языка - таких в Поднебесной насчитывается 90. Общее же количество студентов, изучающих русский, достигает приблизительно 30 тыс человек.
Одним из основных высших учебных заведений Китая, готовящих русистов, является Центр русского языка при Пекинском университете иностранных языков /ПУИЯ/. Как заявила директор Центра Ли Иннань, проведение Китаем и Россией годов национального языка способствует дальнейшему «укреплению многовековой дружбы народов двух стран».
ПУИЯ, в частности, планирует в связи с этим событием провести всекитайский конкурс на лучшие сочинения на русском языке в интернете, показ российских фильмов и различные семинары, а также фестиваль русской культуры. Его открытие намечено на июнь, когда будет отмечаться день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. К этому гению русской поэзии китайцы испытывают особое чувство. В Китае, пожалуй, единственной стране в мире, были переведены все произведения Александра Сергеевича. Первые переводы появились в Поднебесной в 1903 году, когда еще правила маньчжурская династия Цинов /1644-1911 гг/.
Единственный памятник русскому поэту в Азии был установлен в китайском восточном городе Шанхай, который сейчас является городом побратимом Санкт-Петербурга, еще в 1937 году. А в преддверии Олимпиады- 2008 скульптор Григорий Потоцкий передал в дар от России созданный им бронзовый памятник Пушкину китайскому городу Нинбо.
В рамках Года русского языка также будет проведен конкурс под девизом «Китайцы поют русские песни». В нем могут участвовать не только студенты- русисты, но и все любители русских и советских песен. Победители выступят в РФ в ходе проведения там Года китайского языка в 2010 году.