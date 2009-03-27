В Поднебесной стартует Год русского языка

ПУИЯ, в частности, планирует в связи с этим событием провести всекитайский конкурс на лучшие сочинения на русском языке в интернете, показ российских фильмов и различные семинары, а также фестиваль русской культуры. Его открытие намечено на июнь, когда будет отмечаться день рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. К этому гению русской поэзии китайцы испытывают особое чувство. В Китае, пожалуй, единственной стране в мире, были переведены все произведения Александра Сергеевича. Первые переводы появились в Поднебесной в 1903 году, когда еще правила маньчжурская династия Цинов /1644-1911 гг/.