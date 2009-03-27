Тюменские онкологи подвели итоги

Представители медицины обсудили актуальные вопросы работы онкологической службы: вопросы ведения пациентов с образованием в щитовидной железе и роль хосписа в лечение онкологических больных, применение лучевых методов лечения рака желудка, расширение возможностей химиотерапии в лечении немелкоклеточного рака легкого, создание централизованной онкослужбы на территории Уральского Федерального округа.
Отметим, что онкологические заболевания по-прежнему занимают второе место среди причин смертности, после сердечно-сосудистых заболеваний. На сегодняшний день на учете в областном онкологическом диспансере только с юга области состоит 22 тысячи человек. Более 30 процентов из них – трудоспособный возраст.
В онкологическом диспансере сейчас 325 онкологических и 80 радиологических коек. Также есть места для пациентов в Тобольске, Ханты-Мансийском округе и на Ямале. В областном центре трудятся более ста врачей.