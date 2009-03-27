Тюменские онкологи подвели итоги

Отметим, что онкологические заболевания по-прежнему занимают второе место среди причин смертности, после сердечно-сосудистых заболеваний. На сегодняшний день на учете в областном онкологическом диспансере только с юга области состоит 22 тысячи человек. Более 30 процентов из них – трудоспособный возраст.