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Тобольск привлек внимание участников международной туристской выставки

27 марта 2009, 10:39
Специальная экспозиция «Тобольск - жемчужина Сибири» привлекла внимание значительного числа участников международной туристской выставки «Интурмаркет-2009».
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Туризм

Она проходила в Москве с 21 по 24 марта, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тобольска. У тобольского стенда все дни было значительное число руководителей турфирм, участников и гостей выставки.

Комитет по туризму администрации города представил разнообразную печатную продукцию, рассказывающую о достопримечательностях Тобольска. Она практически полностью разошлась в первый день работы выставки. В главной туристской выставке, которая проходит при официальной поддержке Федерального агентства по туризму, приняли участие 73 субъекта Российской Федерации и более 50 зарубежных стран.

#Новости#Выставки#Туризм#Ксения#Экономика
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