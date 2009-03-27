Тобольск привлек внимание участников международной туристской выставки

Комитет по туризму администрации города представил разнообразную печатную продукцию, рассказывающую о достопримечательностях Тобольска. Она практически полностью разошлась в первый день работы выставки. В главной туристской выставке, которая проходит при официальной поддержке Федерального агентства по туризму, приняли участие 73 субъекта Российской Федерации и более 50 зарубежных стран.