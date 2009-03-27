С 29 марта поезда начнут ходить по «летнему» времени

Для обеспечения бесперебойного движения поездов все ответственные департаменты ОАО «РЖД» получили соответствующие распоряжения об обеспечении четкого графика движения на железных дорогах, пресс-служба тюменского отделения СвЖД.
Начиная с 02:00 29 марта 2009 года отправление всех пассажирских поездов дальнего следования и пассажирских поездов пригородного сообщения будет производиться по действующему графику. Поезда, находящиеся в пути следования на момент перевода стрелки часов, будут пропускаться по диспетчерскому расписанию. Также будет обеспечен беспрепятственный пропуск поездов по межгосударственным стыковым пунктам.
Службы, занимающиеся подготовкой поездов в рейс, и товарные станции будут работать в особом режиме.
ОАО «РЖД» просит всех пассажиров, планирующих воспользоваться железнодорожным транспортом в ночь с 28 на 29 марта 2009 г., быть внимательными. На вокзалах и станциях российских железных дорог о переводе часовых стрелок будет сообщаться по громкой связи.