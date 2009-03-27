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С 29 марта поезда начнут ходить по «летнему» времени

27 марта 2009, 11:31
В связи с окончанием периода действия «зимнего» времени 29 марта 2009 года в 2 час 00 мин. стрелки часов на железных дорогах и всех подразделениях железнодорожного транспорта Российской Федерации переводятся на один час вперед.

Для обеспечения бесперебойного движения поездов все ответственные департаменты ОАО «РЖД» получили соответствующие распоряжения об обеспечении четкого графика движения на железных дорогах, пресс-служба тюменского отделения СвЖД.

Начиная с 02:00 29 марта 2009 года отправление всех пассажирских поездов дальнего следования и пассажирских поездов пригородного сообщения будет производиться по действующему графику. Поезда, находящиеся в пути следования на момент перевода стрелки часов, будут пропускаться по диспетчерскому расписанию. Также будет обеспечен беспрепятственный пропуск поездов по межгосударственным стыковым пунктам.

Службы, занимающиеся подготовкой поездов в рейс, и товарные станции будут работать в особом режиме.

ОАО «РЖД» просит всех пассажиров, планирующих воспользоваться железнодорожным транспортом в ночь с 28 на 29 марта 2009 г., быть внимательными. На вокзалах и станциях российских железных дорог о переводе часовых стрелок будет сообщаться по громкой связи.

#Новости#Железные дороги#Ксения#Общество
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