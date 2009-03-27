Рыба-призрак изменила представления об эволюции

Сделавшие находку ученые опубликовали свои выводы в журнале Nature. Основные положения их работы приводит портал "Синьхуа".
"Рыба-призрак" была найдена в Китае в мае 2008 года. Анализ окаменелого скелета длиной около 33 сантиметров показал, что Guiyu oneiros, как назвали находку, сочетает в себе черты как лопастеперых, так и лучеперых рыб. Она была обнаружена в породе возрастом 418 миллионов лет (силурийский период).
Согласно современным представлениям, более примитивные лопастеперые рыбы дали начало всем наземным позвоночным. Известные до сих пор палеонтологические свидетельства указывали, что группа более продвинутых лучеперых выделилась в отдельную ветвь в период между 422 и 411 миллионами лет назад. То есть, лучеперые появились непосредственно перед или в самом начале девонского периода, который иногда называют периодом рыб. Обнаружение Guiyu oneiros доказывает, что две группы рыб разделились заметно раньше, в предшествовавший девону силурийский период.
Из-за небольшого количества обнаруженных окаменелостей ученые не могут полностью восстановить эволюцию рыб. Сделанная в Китае находка позволит несколько уточнить временные рамки отдельных появления отдельных групп.