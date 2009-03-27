Рыба-призрак изменила представления об эволюции

Согласно современным представлениям, более примитивные лопастеперые рыбы дали начало всем наземным позвоночным. Известные до сих пор палеонтологические свидетельства указывали, что группа более продвинутых лучеперых выделилась в отдельную ветвь в период между 422 и 411 миллионами лет назад. То есть, лучеперые появились непосредственно перед или в самом начале девонского периода, который иногда называют периодом рыб. Обнаружение Guiyu oneiros доказывает, что две группы рыб разделились заметно раньше, в предшествовавший девону силурийский период.