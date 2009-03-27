Россия переходит на "летнее" время

Глава Роспотребнадзора, главный государственный врач РФ Геннадий Онищенко сообщил ранее, что нет объективных данных о том, что переход на зимнее и летнее время вреден для здоровья. "Если говорить о научных данных, то, несмотря на уже более чем три десятилетия ведущуюся дискуссию, никаких объективных данных, подтверждающих изменение состояния здоровья, так и не представлено", - сказал Онищенко.