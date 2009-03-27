Россия переходит на "летнее" время

Как сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, в соответствии с порядком исчисления времени, определенным правительством РФ, 29 марта 2009 года на территории России заканчивается период действия зимнего времени.
В связи с этим стрелки часов на всей территории РФ в 2 часа ночи 29 марта 2008 года (по местному времени) переводятся на один час вперед. Таким образом, воскресенье у россиян получится на час меньше обычного.
Переход на зимнее и летнее время проводится более чем в 110 странах. Впервые часовую стрелку перевели в Великобритании в 1908 году. В России переход на летнее время первый раз состоялся в 1917 году, а с 1981 года летнее время вновь начало регулярно действовать.
Несколько лет назад группа депутатов Госдумы предложила отменить сезонный перевод стрелок часов на том основании, что это якобы негативно отражается на здоровье людей. Однако инициатива не была реализована, поскольку ученые не смогли доказать, что биоритмы человека при переходе на другое время серьезно нарушаются.
Между тем медики не видят серьезных негативных последствий для организма человека от перехода на летнее время.
"Серьезных отклонений - эмоциональных, психических или физических это не вызывает", - сказала директор Центра социальной и судебной психиатрии им.Сербского Татьяна Дмитриева.
"Определенный режим чуть-чуть меняется, и нужна, по крайней мере, неделя перестройки, но каких-то негативных последствий для организма никто не отмечал", - сообщила Дмитриева. "Есть даже положительный момент. Перевод стрелок вперед на один час -это определенная встряска, которая готовит организм к обновлению", - отметила она.
Глава Роспотребнадзора, главный государственный врач РФ Геннадий Онищенко сообщил ранее, что нет объективных данных о том, что переход на зимнее и летнее время вреден для здоровья. "Если говорить о научных данных, то, несмотря на уже более чем три десятилетия ведущуюся дискуссию, никаких объективных данных, подтверждающих изменение состояния здоровья, так и не представлено", - сказал Онищенко.
"Неудобства, связанные с адаптацией при переходе на летнее время, компенсируются продлением светового дня", - отметил глава Роспотребнадзора.
Обратный переход к зимнему времени планируется 25 октября 2009 года.