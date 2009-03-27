Романовы потребовали реабилитации убитых членов императорской фамилии

За год до этого судебная коллегия Верховного суда отказалась реабилитировать семью Николая II мотивируя это тем, что "члены царской семьи не были арестованы по политическим мотивам, а решение о расстреле судом не принималось". Однако адвокат подал жалобу, настаивая на том, что в отношении семьи императора имели место репрессии, а орган, который принимал решение о расстреле царской семьи, был наделен соответствующими полномочиями.