Романовы потребовали реабилитации убитых членов императорской фамилии

"Великая княгиня Мария Владимировна считает, что все указанные члены российского императорского дома стали жертвами произвола тоталитарного государства и подверглись политическим репрессиям по социальным, классовым и религиозным признакам", - заявил агентству адвокат дома Романовых Герман Лукьянов.
Адвокат уточнил, что в Генпрокуратуру подано два заявления. В них великая княгиня добивается реабилитации великого князя Михаила Александровича, расстрелянного в Перми 13 июня 1918 года, великой княгини Елизаветы Федоровны, великого князя Сергея Михайловича, а также князей императорской крови братьев Иоанна, Константина и Игоря Константиновича, которые 18 июля 1918 года были сброшены в шахту в Алапаевске. К заявлениям приложены документы, которые свидетельствуют о том, что родственники Марии Владимировны подверглись политическим репрессиям.
Напомним, что 1 октября 2008 года Президиум Верховного суда РФ реабилитировал последнего российского императора Николая II и членов его семьи - Романову Александру Федоровну, Романову Ольгу Николаевну, Романову Татьяну Николаевну, Романову Марию Николаевну, Романову Анастасию Николаевну и Романова Алексея Николаевича.
За год до этого судебная коллегия Верховного суда отказалась реабилитировать семью Николая II мотивируя это тем, что "члены царской семьи не были арестованы по политическим мотивам, а решение о расстреле судом не принималось". Однако адвокат подал жалобу, настаивая на том, что в отношении семьи императора имели место репрессии, а орган, который принимал решение о расстреле царской семьи, был наделен соответствующими полномочиями.
Великая княгиня Мария Владимировна является внучкой двоюродного брата Николая II великого князя Кирилла Владимировича, который в 1924 году, будучи в эмиграции, объявил себя Императором Всероссийским Кириллом I. Его права на престол, и тем самым права его наследников, неоднократно подвергались сомнению. Право великой княгини Марии Владимировны именовать себя главой императорского дома Романовых и местоблюстительницей российского престола также оспаривается многими монархистами, в том числе и некоторыми членами рода Романовых.