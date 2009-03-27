Представлена новая форма сборной России по футболу

Домашняя форма выполнена в бордовом цвете с золотыми полосками и золотыми гетрами, гостевая форма – белая с красными полосками и белыми гетрами. Комплект вратарской формы – голубая футболка и синие шорты.
На презентации присутствовал также тренерский штаб сборной России и генеральный директор РФС Алексей Сорокин.
«На матч со сборной Азербайджана мы выйдем уже в новой форме, которая отражает российский колорит и национальную идентичность», – сообщил Сорокин.
«Темно-бордовый цвет был выбран, потому что он отражает национальный колорит. Мы бы сравнили его с цветом кремлевской стены», – добавил представитель компании Adidas.
«Как вы знаете для любого футболиста, главное, чтобы форма не мешала играть. Думаю, что это условие выполнено. Играть у нас все умеют. Надеюсь, мы покажем это в ближайших матчах с Азербайджаном и Лихтенштейном», – заявил капитан сборной России Сергей Семак.