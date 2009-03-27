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Представлена новая форма сборной России по футболу

27 марта 2009, 17:30
Вчера в зале ГУМа состоялась официальная презентация новой формы сборной России. Игроки сборной России Роман Павлюченко, Иван Саенко, Владимир Габулов, Сергей Семак и Алан Дзагоев представили три варианта новой экипировки.

Домашняя форма выполнена в бордовом цвете с золотыми полосками и золотыми гетрами, гостевая форма – белая с красными полосками и белыми гетрами. Комплект вратарской формы – голубая футболка и синие шорты.

На презентации присутствовал также тренерский штаб сборной России и генеральный директор РФС Алексей Сорокин.

«На матч со сборной Азербайджана мы выйдем уже в новой форме, которая отражает российский колорит и национальную идентичность», – сообщил Сорокин.

«Темно-бордовый цвет был выбран, потому что он отражает национальный колорит. Мы бы сравнили его с цветом кремлевской стены», – добавил представитель компании Adidas.

«Как вы знаете для любого футболиста, главное, чтобы форма не мешала играть. Думаю, что это условие выполнено. Играть у нас все умеют. Надеюсь, мы покажем это в ближайших матчах с Азербайджаном и Лихтенштейном», – заявил капитан сборной России Сергей Семак.

#Новости#Спорт#Футбол#Ксения
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