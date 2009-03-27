Представлена новая форма сборной России по футболу

«Как вы знаете для любого футболиста, главное, чтобы форма не мешала играть. Думаю, что это условие выполнено. Играть у нас все умеют. Надеюсь, мы покажем это в ближайших матчах с Азербайджаном и Лихтенштейном», – заявил капитан сборной России Сергей Семак.